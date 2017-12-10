الأفريقى للتصدير يرصد 500 مليون دولار للبنوك المصرية

المال ـ خاصقال عمرو كمال، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصرفه يعتزم تقديم تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار، لصالح الجهاز المصرفى المصرى. وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» أمس - أنه جار التفاوض مع البنك المركزى المصرى على

المال ـ خاص

قال عمرو كمال، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصرفه يعتزم تقديم تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون دولار، لصالح الجهاز المصرفى المصرى.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» أمس – أنه جار التفاوض مع البنك المركزى المصرى على التمويلات الجديدة وكيفية دخولها.

ووقع البنك الأفريقى اتفاقا أمس، مع بنك تنمية الصادرات يتم بموجبه، تخصيص 500 مليون دولار لصالح الشركات المصرية المستثمرة فى أفريقيا، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير.

من جانبه، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن بنكه سيسدد نصف مليار دولار، لصالح الأفريقى للتصدير والاستيراد، الأسبوع الجارى، بعد سداد 600 مليون دولار الأربعاء الماضى، ، بخلاف مليارى دولار أخرى، فى نوفمبر، ومع سداد الدفعة الثالثة الأسبوع المقبل، سيصل إجمالى ما تم سداده إلى 3.1 مليار دولار.