«الأفريقى للتصدير والاستيراد» يضخ 200 مليون دولار لهيئة البترول

محمد سالم ضخ البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، شريحة تمويلة بقيمة 200 مليون دولار، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لدعم استثماراتها فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».يهدف التمويل إلى دعم إستراتيجية توسعات الهيئة الحكومية، فى مجال تكرير النفط،



محمد سالم



ضخ البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، شريحة تمويلة بقيمة 200 مليون دولار، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لدعم استثماراتها فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».

يهدف التمويل إلى دعم إستراتيجية توسعات الهيئة الحكومية، فى مجال تكرير النفط، التى تعد جزءًا من خطة مصر، لتصبح مركز إقليمى لتصدير المنتجات البترول إلى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا حسب بيان للبنك.

قام بالتوقيع على عقد التمويل دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذى بأفريكسيم بنك للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية، وأيمن حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.

أسست الهيئة «ميدور» عام 1994، وتمتلك %98 من أسهمها، بينما يحتفظ بنك قناة السويس بالنسبة المتبقية، وتشتهر الشركة التى تقع فى منطقة أميريا الحرة المتخصصة بالإسكندرية، أنها مصفاة البترول الأكثر تطوراً فى مصر، لديها 16 وحدة إنتاج، بطاقة إنتاجية قصوى مجتمعة تبلغ 100 ألف برميل فى اليوم، وقامت بتكرير 37 مليون برميل نهاية 2017.

تعمل ميدور على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 160 ألف برميل يومياً بحلول 2020.

يمثل دعم Afreximbank للهيئة المصرية جزءاً من جهوده الرامية إلى تعزيز التجارة والتصنيع داخل أفريقيا، وتنمية الصادرات والتجارة البينية فى القارة .

كما تعد التجارة والتصنيع بين البلدان الأفريقية، وتنمية الصادرات، من الركائز الأساسية للخطة الإستراتيجية الخمسية الحالية للبنك الدولي، المعروفة باسم «Impact 2021: Africa Transformed«.

