«الأفريقى للاستيراد» يوقع اتفافيتين بـ 1.2 مليار دولار مع ولاية نيجيرية لتشجيع الاستثمار بها

وقع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسم بنك” على اتفافيتين “تفويضين استشاريين ماليين” مع ولاية “أنامبرا” النيجيرية بقيمة 1.200 مليار دولار، بهدف تشجيع الاستثمار ، وزيادة رأس المال لتطوير مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية في الولاية.
وتستهدف الاتفاقيتان دعم تطوير البنية التحتية هناك بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ولاية أنامبرا.
وقد وقع الاتفاق رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بنديكت أوراما ، ومحافظ الولاية تشوكوما سولودو.
وتستهدف الاتفاقيتان أيضا تحويل الولاية النيجيرية من جهة مغادرة للمسافرين إلى محطة وصول للمستثمرين والسياح.
ويتمثل الاتفاق الأول في تقديم خدمات استشارية مالية للولاية بهدف تطوير مشروع مدينة إيكينجا الصناعية، ومركز تصدير أنامبرا، ومجمع أكوايهيدي أونوبي أوجا الصناعي للسيارات.
أما الاتفاق الثاني فسيشمل تقديم خدمات استشارية مالية لتطوير الإطار التشغيلي والحوكمة لصندوق أنامبرا للمغتربين بقيمة مليار دولار.