الأفروآسيوى يستعرض أهداف الشمول المالي في قطاع التأمين

الشاذلى جمعة:استعرض المنتدى الأفروالآسيوى الثانى لتأمينات الحياة أبرز أهداف الشمول المالى وعلاقته بقطاع التأمين.كشف محمد مصطفى، رئيس قطاع بشركة "مصر لتأمينات الحياة" أن الشمول المالى هو دمج الاقتصاد غير الرسمي سواء أفراد أو مؤسسات داخل الاقتصاد الرسمي عبر إتاحة التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل.وأ

الشاذلى جمعة:

استعرض المنتدى الأفروالآسيوى الثانى لتأمينات الحياة أبرز أهداف الشمول المالى وعلاقته بقطاع التأمين.

كشف محمد مصطفى، رئيس قطاع بشركة “مصر لتأمينات الحياة” أن الشمول المالى هو دمج الاقتصاد غير الرسمي سواء أفراد أو مؤسسات داخل الاقتصاد الرسمي عبر إتاحة التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف مصطفى خلال الجلسة الأولى للمنتدى أن الشمول المالى يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر وزيادة عملاء البنوك وتقليل تداول النقد في المجتمع لافتا إلى أن عملاء التأمين متناهى الصغر يحتاون منتجات تأمينية بتكلفة أقل بجانب العمل على زيادة الوعى التأمينى.