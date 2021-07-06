الأغنيات الوطنية لم تعد مؤثرة في الجمهور.. موسيقين يشرحون الأسباب

لم تعد الأغنيات الوطنية لمعظم المطربين هذه الفترة تلقى صدى كبيرا وانتشارا واسعا مثلما كانت تحقق أي أغنية وطنية مع المستمع في فترات الستينات والسبعينات لكبار المطربين، فبرغم مرور مناسبات وطنية هامة في البلاد مؤخرا إلا أن الأغنيات الوطنية التي قدمها بعض المطربين لم تحقق أي ضجة أو تلفت النظر لها، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة نرصدها من خلال آراء بعض الموسيقيين في هذا التقرير.. برغم وجود حالات استثنائية لبعض الأغنيات مثل “بشرة خير” التي قدمها المطرب الإماراتي حسين الجسمي منذ سنوات، وكذلك أغنية “تسلم الأيادي” التي قدمها بعض المطربين مثل حكيم ومصطفى كامل وإيهاب توفيق وغادة رجب وحققت انتشارا كبيرا في الوطن العربي .

فارس فهمي: المطربون لا يهتمون بتقديم أغنيات وطنية من تلقاء أنفسهم

قال الملحن فارس فهمي لـ”المال”: إن الأغنية الوطنية لو قدمها أي مطرب بصدق من حيث الكلمات والألحان، ستصل لقلوب الجماهير بسهولة مثل أغنية ” بشرة خير” التي قدمها المطرب حسين الجسمي منذ سنوات ونال شهرة كبيرة في الوطن العربي .

محمود خليل: الأغنية الوطنية لا تفيد المطرب تجاريا لذلك لا يهتم بتقديمها

وأعرب منظم الحفلات محمود خليل عن كون الأغنية الوطنية ليست مثل الاغنيات العاطفية للاسف ليس لها رواجا تجاريا في الحفلات الغنائية .

لذلك معظم المطربين لا يحبون تقديم أغنيات وطنية كثيرة، لانها لا تحقق لهم رواجا وانتشارا في الحفلات الخاصة بهم في مصر الا لو كانت اغنية ايقاعية مثلا على طريقة وستايل بشرة خير لحسين الجسمي وتسلم الايادي وغيرها .

وقال أيضا إن الأغنية الوطنية يجب أن تكون لها معاني مؤثرة في الجمهور حينما يسمعها، ولن تحقق ذلك لو كان يشعر المطرب أنها لن تفيده ماديا وتجاريا في المستقبل، فسيقدمها من اجل التواجد في مناسبة وطنية ليس أكثر وليس بصدق فتعيش في ذاكرتنا لسنوات مثل الاغنيات الوطنية التي مازالت عالقة باذهاننا حتى الان “احلف بسماها وبترابها” و”بالاحضان” و”يا بلادي” وغيرها .

مصطفى سويفي: لدينا أزمة في الألحان

يرى المنتج الموسيقي مصطفى سويفي أن الاغنية الوطنية في الماضي كان يقوم بتلحينها كبار الموسيقيين مثل بليغ حمدي وهو أعظم ما أنجبته الموسيقى المصرية .

بينما الاغنية الوطنية الحديثة يتعامل معها معظم المطربين كسبوبة ليس أكثر، لذلك لا تحقق أي انتشار او تعلق في الذاكرة، فيقدمها المطربون من أجل مناسبة وطنية معينة سواء كانت 25 يناير أو 30 يونيو او 6 أكتوبر وغيرها من المناسبات الوطنية خلال السنة .

وأكد سويفي اننا لدينا أزمة حقيقية في الحان الاغنية الوطنية، من حيث نحتها كثيرا وعدم تقديم اي شي جديد فيها، فلا يتعامل المطربين مع الاغنية الوطنية مثل الاغنية العاطفية انها أغنية او محتوى موسيقي مهم ويمكن الاستفادة منه تجاريا أيضا .

وأوضح أن الأغنية الوطنية مثل الدينية لا يوجد اهتمام كبير بها من أغلب الفنانين بمصر، لعدم وجود سوق تجارية لها مثل نظيرتهما العاطفية.