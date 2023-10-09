الأغنيات الوطنية الجديدة.. واجب وطني تحظي باستماع لافت

حرص بعض نجوم الغناء مؤخرا على تقديم أغنيات وطنية جديدة للجمهور تزامنا مع ذكرى انتصار حرب أكتوبر العظيم هذه الأيام، وهو ما راه متخصصون “واجبا وطنيا وتضامنا في قضايا هامة”.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم لطيفة التي قدمت أغنية جديدة مهداة لمصر بعنوان” مصر هي مصر” كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي .

كما قدم النجم محمد حماقي أغنية وطنية جديدة بعنوان” فات الكتير مش باقي إلا القليل ” ، كذلك قدم النجم محمد فؤاد أغنية جديدة بعنوان” طول مانا عايش”.

وطرحت المطربة الشعبية أمينة ميدلي لمجموعة من الأغنيات الوطنية باسم ” تحيا مصر “ضم عدد من الأغنيات وهي الإيد في الأيد، يا حبيبتي يا مصر، ادخلوها سالمين، حلوة بلادي السمرا، ياللى عاش حبك يعلم، عيشتى يا مصر وعاشوا ولادك، يا أغلى أسم فى الوجود، توزيع موسيقى وفواصل الموسيقية للموزع حاتم نصر وترتيب المقامات الموسيقية والغناء للملحن حسين زكريا.

مها متبولي : أغنية حماقي الجديدة جيدة

ترى الناقدة مها متبولي أن الأغنيات الوطنية التي قدمت من الثلاثي الرائع محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وعبد الرحيم منصور عام 73 ، حينما قرروا دخول ستوديو 45 بالاذاعة المصرية وقدموا أروع الأغنيات التي عبرت عن هذه المناسبة مثل ” وأنا على الربابة ” وغيرها .

أضافت للمال أنه أغنية محمد حماقي الجديدة جيدة .

صلاح عطية : المشاركة في الأغنيات الوطنية واجب وطني

وأوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن مشاركة هؤلاء النجوم بأغنيات وطنية جديدة في هذه المناسبة تمثل واجب وطني ، ومميزا أن يتضامن الفنان مع هذه القضايا الهامة في البلاد .

وأشار إلى أغنيات وطنية حديثة في الجيل الجديد مثل ” لو سألتك انت مصري” لنانسي عجرم و” مصر بحبها ” لمحمد حماقي و” أسالوا كل الناس ” لحسين الجسمي “.

وقال إن هذه الأغنيات لا تزال تحظى باستماع كبير برغم كونها أغنيات وطنية حديثة لكن الكلمات فيها كانت مميزة وبسيطة ووصلت لقلوب الجميع مثل أغنية ” ياحبيبتي يامصر” التي حققت نجاحا عظيما في الماضي .

أكرم عادل : الاغاني الوطنية القديمة كانت بغرض تحفيز الجماهير

من ناحيته قال الموزع الموسيقي أكرم عادل ان هذه الأغنيات الوطنية الجديدة تقدم من أجل مناسبة 6 أكتوبر

وأشار إلى أن الأغنيات القديمة كانت تغنى لحدث معين في البلاد بغرض تحفيز الجماهير وتوثيق التاريخ لتلك الأحداث الوطنية الهامة لبلادنا.