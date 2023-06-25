الأغنام والماشية والقمح أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 97 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 98 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 250 سفينة.

وأشار إلى أن الميناء استقبل 82153 طن قمح و83259 طن ذرة و9225 طن فول صويا و300 طن زيت فول صويا و4537 طن عباد الشمس و300 طن عباد الشمس صب و3920 طن كسب عباد الشمس و1400 طن كسب عباد الشمس صب و1400 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 485 طن و8249 رأس أغنام حية بإجمالي وزن بلغ 694 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 57395 طن حديد و14670 طن خردة و9340 طن خشب زان و11846 طن أبلاكاش و11258 طن زيت طعام و2479 طن بسلة و20 طن معدات و13650 طن بضائع متنوعة و493 طن تفاح و239 طن خوخ و674 طن حمص و6200 طن فول صب و14980 طن فول.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (KRISTINA P) القادمة من روسيا وعلى متنها 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 185 م.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 61156 طن يوريا و17574 طن رمل و960 طن حديد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 97558 طن بضائع متنوعة و2710 طن علف بنجر و5460 طن مخلفات علف بنجر و4015 طن أسمنت معبأ و6933 طن أسمنت و600 طن أسمنت صب.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6347 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1777 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14972 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 18 سفن.