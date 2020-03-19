“الأغذية والأدوية” الأمريكية ترد على ترامب: دواء الملاريا يعالج الملاريا

قالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن عقار كلوروكين تمت المصادقة عليه بالفعل ولكن لمعالجة الملاريا والتهاب المفاصل.

وجاءت بيانات إدارة الأغذية الأمريكية عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب وقال فيها إن بلاده صادقت على استخدام عقار كلوروكين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال ستيفن هان رئيس إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية:”طلب منا الرئيس التدقيق في هذا العقار”.

وتابع: “نريد القيام بذلك من خلال تجربة سريرية موسعة وعملية، من أجل جمع هذه المعلومات والرد على كل الأسئلة المطروحة”.

وأشار إلى أنه إن كانت الهيئة على استعداد “لإزالة الحواجز” من أجل تسريع الابتكارات، إلا أنها تتحمل في المقابل “المسؤولية” لـ”ضمان سلامة المنتوجات وفعاليتها”.

وكان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري”، مشيرا إلى “نتائج أولية مشجعة للغاية”.

واعتبر أن ذلك قد “يبدل الوضع” في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

وأضاف أن إدارة الأغذية والأدوية التي تشرف على سلامة الأغذية وتوزيع الأدوية في الولايت المتحدة، “صادقت” على استخدام العقار وفق آلية مسرعة، مضيفا “سيكون بوسعنا بالتالي توفير هذا الدواء بناء على وصفات طبية”.