«الأغذية العالمي» يعلن وقف توزيع المساعدات في إقليم تيجراي الإثيوبي

أوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توزيع المواد الغذائية في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، قائلا إنه لن يستأنف التوزيع قبل أن يتمكن من ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعزا برنامج الأغذية العالمي قراره إلى تقارير عن تحويل مسار كمية ضخمة من المساعدات.

ويأتي الإعلان عقب آخر مشابه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قالت يوم الأربعاء إنها اكتشفت أنه يجري تحويل مسار الأغذية الموجهة لسكان تيجراي، الذين يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة، وبيعها.

وأضاف البرنامج في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء “برنامج الأغذية العالمي يشدد مجددا على شركائنا المتعاونين أن يراقبوا أي أنشطة غير مشروعة ويبلغوا عنها، وأن يطبقوا الضوابط المتفق عليها”.

ولم يفصح البرنامج عن المسؤول عن عمليات تحويل المسار أو توقيت حدوثها.

واندلعت في نوفمبر تشرين الثاني 2020 حرب استمرت عامين بين الحكومة الاتحادية وبين قوات تقودها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تهيمن على الإقليم، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف وإحداث ظروف أشبه بالمجاعة لمئات الآلاف وتشريد الملايين.

ووافقت الحكومة وقوات تيجراي على إنهاء الأعمال القتالية في نوفمبر تشرين الثاني 2022، ما سمح بوصول مزيد من المساعدات واستعادة بعض الخدمات في الإقليم.

وقال البرنامج إن 84 % من الإقليم يعاني من أزمة غذاء.