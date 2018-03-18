الأعمال الهندسية تبنى أول ناقلة تموين سفن لهيئة قناة السويس

أماني العزازي:قال المهندس محمد حجاج، رئيس شركة الأعمال الهنسية البورسعيدية، إن شركته تقوم حاليا ببناء أول ناقلة لتموين السفن حمولة 500 طن لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى تموين الوحدات البحرية التابعة لها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء أغسطس القادم.وتقوم الشركة ببناء معدية حمولة 210 أط

أماني العزازي:

قال المهندس محمد حجاج، رئيس شركة الأعمال الهنسية البورسعيدية، إن شركته تقوم حاليا ببناء أول ناقلة لتموين السفن حمولة 500 طن لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى تموين الوحدات البحرية التابعة لها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء أغسطس القادم.

وتقوم الشركة ببناء معدية حمولة 210 أطنان، وتم الانتهاء من تدشين أول بنتون لكوبرى سرابيوم العائم، وجار أعمال التصنيع للبنتون الثانى، إضافه إلى إصلاح الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، كما تقوم ورش الشركة بأسوان بإعادة تأهيل الوحدات التابعة لهيئة وادى النيل وتنمية بحيرة ناصر.

وأوضح حجاج أن قطاع العمليات بشركته يقوم حاليا بصيانة وإصلاح تنكات تخزين محطة كهرباء أبو قير، وإنشاء خطوط الإطفاء وتنكات التخزين لشركة العامرية للبترول بقيمة تعاقدية 4 ملايين جنيه، ومع شركة أبوقير بقيمة 2،5 مليون جنيه.

يذكر أن شركة الأعمال الهنسية إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، ويتمثل نشاطها فى مجالات بناء وإصلاح لسفن بشقيها الصلب والفيبر جلاس، ومشروعات المصنعات الحديدية من جمالونات وكبارى وورش وأعمال تصنيع وتركيب المواسير.

وتملك الشركة مواقع ثابتة فى بورسعيد وبورفؤاد وورش بالعاشر من رمضان والسويس، وورشا ببحيرة ناصر لخدمة وصيانة الوحدات النهرية العاملة بها.

وأشار حجاج إلى تعاظم حجم أعمال شركته فى مجال تصنيع وتركيب الوصلات المعدنية، لافتا إلى التعاقد مع شركة العامرية للبترول، لتصنيع وصلات كوبرى العامرية بتكلفه 10 ملايين جنيه، وتركيب الوصلات المعدنية لكوبرى الخطاطبة بالمنوفية، بتكلفة 22 مليون جنيه، وجار تصنيع الوصلات المعدنية لكوبرى بلبيس بتكلفة 15 مليون جنيه.

وقال إن شركته تعاقدت مع الشركة العامة للبترول، لصيانة تنكات الشركة برأس غارب بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما تعاقدت مع شركة أكما للزيوت ببلبيس، لإنشاء تنكات مصنع الزيوت بقيمة تعاقدية 18 مليون جنيه.

وعن مشروعات الخطة الاستثمارية، أكد حجاج أن الشركة بصدد التقدم بعرض لتركيب محطات مياه شرب بالجيزة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتشمل الخطه تطوير البنية الأساسية للشركة من مبانى وورش ومعدات، وجار التعاقد على 6 أوناش جديدة متحركة و5 أوناش شوكة وعدد 2 ماكينة قطع وماكينة لحام «سى إن سى».

وكشف حجاج عن تضاعف إنتاجية العامل داخل الشركة ومضاعفة حجم الإيرادات؛ بسبب الدعم الذى تتلقاه الشركة من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

وتعتزم الشركة بدء تطبيق خطة تطوير شاملة لإنشاء ورش متكاملة لتصنيع المواسير وخط إنتاج للمصنعات الحديدية، مزود بمعدات حديثة بورش العاشر من رمضان، لمضاعفة حجم إنتاج الشركة، وتقليل التكلفة، وإعادة تأهيل ورش الشركة ومبانيها.