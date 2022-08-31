«الأعمال المصري الهندي» لـ«المال»: ارتفاع مرتقب في صادرات الغاز المسال المصري لأوروبا

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس الأعمال المصري الهندي والمجلس التصديري للصناعات الكيماوي ، أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال المصري ارتفاعا متزايد من أوروبا التى تحاول إيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي الذى كان يمثل قبل الحرب نحو 40% من استهلاكها للغاز .

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال” إن التضخم سيسهم فى دخول مصر ضمن الأسواق البديلة التى تسعى أوروبا من خلالها لتعويض النقص الذى يتم فى المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات .

ورجح أبو المكارم ، ارتفاع الطلب على الصادرات المصرية من كافة الدول الفترة القادمة لذلك لابد من الاستعداد عبر توفير كافة السبل الميسرة للعمليات التشغيلية والتصنيعية لتوفير المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها

وارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى مختلف الأسواق الأوروبية ومن أهمها ايطاليا ، وفرنسا واسبانيا وبلجيكا ، كما يسعى القطاع حاليا فى ظل الازمات العالمية التى يمر بها الاقتصاد للمحافظة على معدلات نمو التصديرية التى تحققت والتى وصلت لأكثر من 20% خلال عام 2022.

اتفاقية على تصدير الغاز

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد شهد خلال شهر أبريل الماضي، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة إيني الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني.