«الأعمال المصري الكندي» يناقش تقنية جيت سويب لتطوير إنتاج الزيت الخام على المستوى الوطني

نظّم مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ورشة عمل، مساء اليوم؛ لمناقشة وعرض تقنية جيت سويب لتطوير وزيادة إنتاج الزيت الخام علي المستوى الوطني. ووفق بيانات صادرة عن مجلس الأعمال المصري الكندي، يعد زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام إحدى أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية حاليًّا من حلال وزارة البترول والثرورة المعدنية؛ وذلك لسد الفحوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد، فضلًا عن مواجهة التناقص الطبيعي للآبار، وذلك لأهمية إحداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات.

لذلك قامت وزارة البترول بتخطيط برنامج عمل يركز على تحسين إنتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية.

ويسهم تطبيق أفضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الإنتاج للبرميل في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة.

وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرية الكندي، إن المجلس يُولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع التعدين لإدراكه بأهميته ودوره المستقبلي في تحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الموارد والمعادن التي تحتاج لاكشتافها.

وأكد أن الحكومة تُولي قطاع التعدين اهتمامًا كبيرًا، وقد شهد هذا القطاع، في الفترة الماضية، تطورات كبيرة.

وقال المهندس شريف حسب الله، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج، إن أية زيادة في إنتاجنا من البترول ببرميل واحد يسهم بدور إيجابي في صالح الاقتصاد لدوره في تقليل الاستيراد.