استثمار

«الأعمال المصري الكندي» : أزمة «كورونا» من الممكن أن تكون نقطة انطلاق للصناعات المصرية

الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا واحدة من أسوأ حالاته على الإطلاق منذ عام 2008
سمر السيد 8:02 م, الأحد, 15 مارس 20 8:02 م, الأحد, 15 مارس 20

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قال المهندس معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ، إن الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا واحدة من أسوأ حالاته على الإطلاق منذ عام 2008.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ، أن أزمة فيروس كورونا كبدت الكثير من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة، ومنها قطاعا السياحة والطيران.

وأشار إلى أنه بالطبع يعد قطاعي التجارة والصناعة ليسا بعيدين عن ذلك.

وتابع: أنه لا شك في أن ما تم إعلانه من خسائر في الاقتصاد العالمي الأيام الماضية يزيد من أعباء متخذي القرار.

وقال إنه من الممكن أن تكون تلك الأزمة فرصة ذهبية أو نقطة انطلاق للصناعات المصرية، وتوطين العديد من الصناعات المحلية التي نمتلك ميزات فيها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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