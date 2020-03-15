«الأعمال المصري الكندي» : أزمة «كورونا» من الممكن أن تكون نقطة انطلاق للصناعات المصرية

الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا واحدة من أسوأ حالاته على الإطلاق منذ عام 2008

قال المهندس معتز رسلان ، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ، إن الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا واحدة من أسوأ حالاته على الإطلاق منذ عام 2008.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ، أن أزمة فيروس كورونا كبدت الكثير من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة، ومنها قطاعا السياحة والطيران.

وأشار إلى أنه بالطبع يعد قطاعي التجارة والصناعة ليسا بعيدين عن ذلك.

وتابع: أنه لا شك في أن ما تم إعلانه من خسائر في الاقتصاد العالمي الأيام الماضية يزيد من أعباء متخذي القرار.

وقال إنه من الممكن أن تكون تلك الأزمة فرصة ذهبية أو نقطة انطلاق للصناعات المصرية، وتوطين العديد من الصناعات المحلية التي نمتلك ميزات فيها.

