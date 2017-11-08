الأعمال الكندى: المصريون ينفقون 40% من رواتبهم على الغذاء

هاجر عمران قال تامر مسلم، رئيس لجنة الأغذية والمشروبات بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن 40% من راتب المصريين ينفق على قطاع الصناعات الغذائية، غير أن التغيرات الاقتصادية التى شهدتها السوق مؤخراً، وعلى رأسها التعويم وارتفاع التضخم ساهمت فى تقليص ربع المصريين تلبية احتياجاتهم الغذائية، حسب دراسة عن مرك

هاجر عمران

قال تامر مسلم، رئيس لجنة الأغذية والمشروبات بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن 40% من راتب المصريين ينفق على قطاع الصناعات الغذائية، غير أن التغيرات الاقتصادية التى شهدتها السوق مؤخراً، وعلى رأسها التعويم وارتفاع التضخم ساهمت فى تقليص ربع المصريين تلبية احتياجاتهم الغذائية، حسب دراسة عن مركز بصيرة للأبحاث.



وأضاف مسلم، خلال الندوة التى عقدها المجلس -مساء أمس الثلاثاء- أن كثير من المصريين غيروا بالفعل أنماط استهلاكهم، ورشدوها تأثرًا بالمستجدات الاقتصادية، موضحًا أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت 5% خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالى، مسجلة 9.1 مليار دولار، كما أن أوروبا استحوذت على ما قيمته 12.5% من الصادرات، بقيمة 235 مليون دولار، بزيادة 21% عن العام الماضى 2016.



وأشار إلى أن قطاع الأغذية يستحوذ على 11% من الإنتاج الصناعى، مؤكداً أن الوقت الحالى هو الأنسب لتغيير البيئة التشريعية وتحديث القوانين التى تحكم القطاع، منها قانون حماية المستهلك الذى تتم مناقشته فى مجلس النواب.



من جهته، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شركة إلكترولوكس السويدية واجهت مشكلات لدى اقتحامها السوق المحلية، – وكيل شركة زانوسى فى مصر- فى انتحال شركة أخرى لتوكيل زانوسى وتقييد رقمها المزيف فى دليل الهواتف 140.

وأشار إلى أن الجهاز أحال العديد من المحال إلى تهم التهرب الضريبى بعد اكتشاف تضارب أسعار البيع مع الفواتير، مؤكدًا أن العمل على حماية المستهلك والشركات الأصلية جزء أساسى من ضبط إيقاع السوق.



ولفت إلى أن العمل على أجندة حماية المستهلك يرجع إلى مارس عام 1982 فى حقبة الانتخابات الأمريكية، التى فاز فيها جون كينيدى ثم تبنته الأمم المتحدة واعتمدته فى 16 إبريل 1985.



وقال حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن إنشاء الهيئة استغرق الكثير من الوقت تحديدًا منذ عام 2003، ورسميًا فى عام 2007، فى حين أن قرار إنشاء الهيئة صدر برقم 1 لعام 2017، مشيرًا إلى أنها تستهدف تقديم غذاء آمن للمستهلك، إضافة إلى تغيير القوانين التى تحكم القطاع لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف خلال كلمته بالندوة، أن السوق يحتوى على عناصر غذائية عالية المخاطر، مثل اللانشون والجبن ولكن لا يمكن الحكم أي منها أسوء، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المصريين يستحقون الحصول على غذاء آمن متوافق مع المعايير العالمية، داعيًا إلى تغيير ثقافة تدنى سلامة الغذاء مع أهمية حملات التوعية وخاصة طعام الأطفال، وتابع: “نحن حقاً لا نعلم ماذا نأكل”.



وأكد ضرورة التزام الشركات بالشفافية والمصداقية وعدم مفاجئتهم بقوانين وتشريعات جديدة، بل إشراكهم فى إتخاذ القرارات، غير أنه أكد أن كثير من التشريعات قديمة وبالية تعود الى الخمسينات، مثل قانون الألبان ويجب تحديثها.



وأضاف أن كثير من الدراسات الميدانية أثبتت عدم وجود مجازر جيدة فى مصر، لكن صالات قذرة لتلوث اللحوم وتعذيب الحيوانات، لافتاً إلى أن إدارة أزمة فيروس أنفلونزا الطيور تمت بشكل خاطىء فى عام 2006، ولكن الفيروس لم يخرج من السوق ولن يخرج بسبب سوء إدارة الأزمات.

