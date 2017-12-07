الأعمال التونسي: شراكة القطاع الخاص تسهل تنفيذ البنية الأساسية

مدحت إسماعيلقال الدكتور بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الدول الأفريقية هي السبيل الرئيسى والأساسي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا، خاصة الدول الفقيرة.وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته فى منتدى أفريقيا ـ فى لقاء مع قناة أون

مدحت إسماعيل

قال الدكتور بسام الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الدول الأفريقية هي السبيل الرئيسى والأساسي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا، خاصة الدول الفقيرة.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته فى منتدى أفريقيا ـ فى لقاء مع قناة أون لايف”، أن انعقاد المؤتمر الحالي فى هذه الفترة مناسب جدا للحد من الهجرة غير الشرعية التي اصبحت منتشرة في دول القارة الأفريقية، لافتاً الى أن التجمعات الجديدة الحالية على عكس تجمعات المغرب العربي فى السنوات الماضية.

وانطلقت منذ الساعات الأولي من صباح، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقرر أن يستضيف رؤساء 6 دول أفريقيين، ويعقد المنتدي من أجل زيادة الاستثمارات داخل أفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية الثلاث الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا، وتم تصميم المنتدى لقادة الأعمال الأفارقة للعب دور أكبر من خلال الاستثمار في الفرص في جميع أنحاء القارة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الخارجية الثلاثاء الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا بلغ 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية والباقي واردات.

وكان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية 5.5 مليار دولار العام الماضي، منها 3.3 مليار صادرات مصرية والباقي واردات، بحسب الوزارة.