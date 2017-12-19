الأعمال التليفزيونية الأدبية بين النجاح والفشل

خير الله: الدراما الرمضانية نجاحها مرهون بعناصر معينة

عدلي: تسقط بالتقادم في التلفزيون ولاينساه الجمهور بالسينما

سعد الدين: السيناريست المتمرس يحولها لمستوى بصري جيد



أحمد حمدي:

يعتبر مسلسل “حديث الصباح والمساء” الذي قدم منذ سنوات كعمل أدبي تليفزيوني، الاكثر نجاحا في مثل هذه النوعية من الدراما برغم انه قدمت الكثير من الاعمال التليفزيونية الادبية والروائية بعده مثل افراح القبة وواحة الغروب رمضان الماضي الا انهما لم يحققا نفس النجاح، وفي رمضان 2018 تتوالى المسلسلات الادبية مثل ابو عمر المصري الذي يقدمه النجم احمد عز ويعود به للدراما بعد سنوات.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول المسلسلات الادبية ومدى تاثيرها في الدراما التليفزيونية والعناصر التي تساهم في نجاح الدراما الادبية او فشلها وهل يحب ان تتوافر مواصفات خاصة للفنان وصناع العمل الدرامي الادبي ام لا .

ترى الناقدة ماجدة خير الله ان : المسلسلات الماخوذة من روايات ادبية معينة بالتاكيد تضيف للدراما المصرية لكن لايعتبر ذلك ضمانا للعمل التليفزيوني او السينمائي لنجاحه لكونه اخذ من رواية معينة فمثلا مسلسل لاتطفئ الشمس رمضان الماضي لم يكن جيدا رمضان الماضي والاهم كيف يتم تحويل الرواية لسيناريو تليفزيوني جيد للمشاهد .

واضافت العمل المكتوب جيدا سواء في السينما او التلفزيون بالاضافة لتوافر عناصر هامة واساسية في العمل مثل المخرج الجيد وفنانين جيدين كاداء تمثيلي يضيف ايضا للعمل ككل وتساهم في اظهار العمل الدرامي او السينمائي بشكل مميز .

واكدت خير الله ان الامر لايحتاج لوجود فنان معين لتقديم عمل ادبي او روائي فذلك يتوقف على الرواية نفسها وموضوع المسلسل مشيرة ان مسلسل ابو عمر المصري الماخوذ عن رواية ابو عمر المصري لعز الدين شكري في رمضان القادم قد يكون عملا ناجحا ومميزا وقد يكون سيئا مثلما شاهدنا مسلسل الزئبق رمضان الماضي قيل انه من ملفات المخابرات المصرية ولم يكن جيدا ومسلسلات كثيرة بهذه النوعية .

وتابعت الاصل في الامر ان يكون العمل جيدا ومكتوب بطريقة ممتعة للمشاهد وفيه ابداع حقيقي ، لافتة الى انه منذ مسلسل حديث الصباح والمساء منذ سنوات كعمل روائي او ادبي درامي لم ياخذ اي مسلسل بعده نفس مستوى النجاح الجماهيري باستثناء مسلسل افراح القبة حقق نجاحا جيدا .

اما الناقد نادر عدلي يقول للمال : ان الاعتماد على الاعمال الروائية والادبية موجود في العالم كله ، وفي الدراما تحديدا الامر يكون اصعب لتحويل السيناريوهات لااعمال ادبية ناجحة واعمال الراحل نجيب محفوظ قدمت في الدراما ولااحد يذكرها لكن الاعمال السينمائية تحقق صدى اكبر وتظل في ذاكرة الجمهور اما العمل الدرامي يتم عرضه مرة او اثنتين ودوره ينتهي ولايوجد له مشاهدا بعد مرور فترته انما الشريط السينمائي موجودا طيلة الوقت .

واضاف ان الاعمال الدرامية الادبية مهما كانت جودتها مرتبطة بزمن معين وتحكي فترة زمنية معينة ، لافتا ان جزء اساسي لنجاح اي مسلسل درامي ادبي او غيره انه مرتبط بفترة اعلامية تسقط بالتقادم انما السينما تعتبر حدث ثقافي لايمكن ان ينساها الجمهور .

واشار عدلي ان العمل الادبي الروائي حينما يقدم في الدراما سيضيف لها لكن لن يبقى في ذاكرة المشاهدين لفترة طويلة .

ويقول الناقد احمد سعد الدين : ان مسلسلات الرواية الادبية تحتاج لسيناريست مختلف تماما عن المسلسل الدرامي العادي لان نجاح الرواية يسبب صعوبة في نجاح المسلسل ، لافتا الى ان من قرأ الرواية سيكون لديه ازمة حينما يشاهد المسلسل ان الاحداث مختلفة بين الرواية والمسلسل لذلك يجب ان يكون السيناريست متمرس ومتمكن من ادواته جيدا .

واضاف ان بعض الاعمال تكون الرواية افضل بكثير من المسلسل واحينا تحقق الرواية والعمل الدرامي نجاحا معا ، مثل سجن النسا حقق نجاحا كبيرا كمسرحية ورواية وحقق نجاح في المسلسل ايضا بقيادة الكاتبة فتحية العسال ، مضيفا الازمة في كيفية تحويل الرواية الادبية لمستوى بصري جيد .

وقال ايضا ان العمل الادبي يوجد فيه مساحة من الابداع كثيرا لو استطاع الكاتب للمسلسل فعل ذلك وفي هذه الحالة نجاح الرواية سياهم بشكل كبير في نجاح المسلسل وذلك ماننتظره في مسلسل ابو عمر المصري رمضان القادم .