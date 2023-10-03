«مجلس الأعمال المشترك» : شركات تركية تسعى لضح 500 مليون دولار استثمارات في مصر

قال رئيس مجلس الاعمال التركي المصري إن معظم الشركات التركية العاملة في مصر حققت قصص نجاح في استثماراتها ولديها شهية ورغبة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.

«مجلس الأعمال المشترك» : شركات تركية تسعى لضح 500 مليون دولار استثمارات في مصر
سمر السيد

سمر السيد

10:27 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23

قال مصطفى دينيزير، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، إن هناك خطة لدى الشركات التركية لاستثمار 500 مليون دولار بمصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك دراسات جدوى سيتم وضعها لتنفيذ الخطة.

أضاف في كلمته في المؤتمر الذي نظمته السفارة التركية بالقاهرة اليوم للمستثمرين الأتراك العاملين بالسوق المحلية، أن معظم الشركات التركية العاملة في مصر حققت قصص نجاح في استثماراتها ولديها شهية ورغبة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.

وقال في تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر إنه يأمل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة ثم زيادتها فيما بعد ذلك إلى 20 مليار دولار.

وتابع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حاليا يبلغ نحو 10 مليار دولار.

ونظمت السفارة التركية بالقاهرة اليوم المؤتمر الاستشاري للاستثمارات التركية العاملة محليًا بحضور عدد من الشركات التركية التي تعمل بمصر.

سمر السيد

سمر السيد

10:27 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23