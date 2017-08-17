الأعلي للموانيء يناقش اقتراحات تغيير القرار 800

كشف اللواء بحري، طارق غنام، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن الوزارة قامت بدراسة جميع جوانب قرار 800 ، الصادر من وزارة النقل في 2016 والخاص بشروط وضوابط مزوالة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، وتم وضع عدة مقترحات لحل أزمة ذلك القرار، وجار دعوة المجلس الأعلي للموانيء قريبا، لعرض تلك المقترحات ومناقشتها، والخاصة ببعض البنود، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن نتائج ذلك الانعقاد في حينه.

جاء ذلك – خلال مؤتمر صحفي موسع بعنوان “حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية” بمقر وزارة النقل أمس

– ردا علي مطالبة عادل لمعي، بضرورة دراسة قرار 800 ، ومراجعته بنود، والذي ساهم في مغادرة بعض الخطوط الملاحية للموانيء المصرية، مشيدا بقرارات الفاتورة الشاملة، والتي تم الإعلان عنها، وأنها فاقت طموحه، وهو ما يكشف عن الاحترافية في التعامل مع ملف النقل البحري.