«الأعلي للجامعات» يؤكد انتظام الدراسة وإجراءات الامتحانات

أكد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت، وناقش المجلس انتظام الدراسة وإجراءات الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وعقد الاجتماع من مقر جامعة الفيوم برئاسة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومحمد لطيف، أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وأكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.

كما أكد الوزير على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.

وشدد عبدالغفار على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

ووجه الوزير الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.

كما وجه الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.

وعرض الوزير على رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الاهلية الجديدة.

وتحدث طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الالكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية.

كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

قرارات المجلس الأعلي للجامعات