الأعلى منذ 10 أشهر.. 11.520 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات البورصة في يوليو (جراف)

شهدت البورصة المصرية حركة زيادات رؤوس أموال قوية لبعض شركاتها بلغت 11.520 مليار جنيه، لتسجل أعلى قيمة منذ نحو 10 أشهر في سبتمبر 2022 بواقع 10.268 مليار جنيه.

ومع بداية العام الحالي بلغت زيادات رؤوس الأموال في يناير 6.482 مليار جنيه، تراجعت إلى 1.012 مليار جنيه في فبراير، وواصلت الانخفاض في مارس إلى 327 مليون جنيه، بينما لم يشهد أبريل أي زيادات، وفي مايو بلغت 110 مليون جنيه فقط، وصعدت في يونيو إلى 1.433 مليار جنيه.

وعلى صعيد زيادات رؤوس الأموال الربعية، فقد تجاوزت زيادات رؤوس الأموال في يوليو فقط، مجموع الربعين الأول والثاني بإجمالي 9.364 مليار جنيه، بواقع 7.8 مليار جنيه بالربع الأول، و1.543 مليار جنيه في نظيره الثاني.

وشهدت البورصة المصرية تحركات رمادية في يوليو على صعيد المؤشرات، بينما سجل رأس المال السوقي مكاسب ضعيفة، وسط تحركات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيس EGX30 عند مستوى 17595 نقطة، متراجعا 0.39%، وتراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.14%، مغلقا عند 3530 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%، مغلقا عند 5217 نقطة.

وسجلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة في يوليو المنتهي 28 مليار جنيه فقط، بواقع 2.5%، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.162 تريليون جنيه بداية الشهر.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 480.1 مليون جنيه، بنسبة 6.7% من التعاملات، و36.8 مليون جنيه بنسبة 7% من التداولات، وفي المقابل كان نصيب المستثمرون المحليون 86.3% من التعاملات، بصافي مشتريات 516.9 مليون جنيه.

وسجلت التداولات الشهرية للبورصة في يوليو 40.7 مليار جنيه، عبر التعامل على 13.3 مليون ورقة مالية من خلال 1.184 مليون صفقة. واستحوذت الأسهم على 89.14% من التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 10.86%.