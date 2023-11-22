الأعلى منذ شهر تقريبًا.. شركات البورصة توزع أرباحًا نقدية بـ2.9 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء (جراف)

وزعت شركات البورصة المصرية 2.979 مليار جنيه، أرباحًا نقدية بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء، وهي أعلى توزيعات يومية منذ نحو شهر تقريبًا.

وكانت أعلى توزيعات نقدية سبقت تلك الموزعة أمس في 24 أكتوبر بقيمة 17.507 مليار جنيه، وتبع ذلك 9 مرات تم فيها إجراء توزيعات نقدية بمستويات محدودة لم ترقى إلى المليار جنيه.

وفي 23 أكتوبر تم تنفيذ توزيعات نقدية بقيمة 80 مليون جنيه، تلاها في 24 أكتوبر بقيمة 17.507 مليار جنيه، ثم بقيمة 939 مليون جنيه في 25 أكتوبر، وفي 30 من الشهر سجلت التوزيعات 546 مليون جنيه، و66 مليون جنيه فى 31 أكتوبر.

وفي نوفمبر سجلت التوزيعات منذ بداية الشهر 27 مليون جنيه يوم 2، و858 مليون جنيه يوم 6 نوفمبر، و339 مليون جنيه في 7 من الشهر، و158 مليون جنيه يوم 8، و65 مليون جنيه يوم 13، و51 مليون جنيه يوم 19 نوفمبر.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، الثلاثاء، على تباين، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدًا، بينما صعد المؤشران الآخران.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.10%، مغلقًا عند 24734 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، مغلقًا عند مستوى 4935 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.24%، مغلقًا عند 7244 نقطة.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس 82.5 مليون جنيه، لكمية تداولات 1.686 مليون ورقة مالية، منفذة على 118 ألف عملية، سجل نصيب الأسهم فيها 4.1 مليون جنيه.

هيمنت سندات الخزانة على 95.02% من تداولات البورصة المصرية الثلاثاء، مع تسجيلها 78.3 ملايين جنيه تعاملات، بينما كان نصيب الأسهم من تعاملات داخل المقصورة 4.98%.

وكان للمصريين الغلبة في التعاملات بواقع 91.3%، مع الاتجاه نحو البيع بصافي 130.1 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب 3.8%، بصافي مشتريات 7.3 مليون جنيه، والعرب بنسبة 4.9%، بصافي مشتريات 122.8 مليون جنيه.