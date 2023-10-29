الأعلى منذ أغسطس.. 1.3 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات البورصة في أكتوبر (جراف)

أجرت شركات البورصة المصرية زيادات رؤوس أموال بقيمة 1.3 مليارات جنيه خلال أكتوبر، وهي الأعلى منذ شهر أغسطس.

وتوزعت زيادات رووس الأموال خلال الشهر على مرحلتين الأولى بقيمة 1.095 مليار جنيه، والثانية بـ240 مليون جنيه، وتعد هذه الزيادات الأعلى منذ أغسطس الذي سجل 1.147 مليار جنيه، بينما سجلت زيادات سبتمبر 341 مليون جنيه.

وسجل شهر يوليو أعلى زيادة على الإطلاق منذ بداية العام، والتي بلغت 11.520 مليار جنيه.

وجاءت الزيادات منذ يناير وحتى أكتوبر كالتالي، 6.482 مليار جنيه في يناير، 1.012 مليار جنيه في فبراير، 327 مليون جنيه في مارس، ومر أبريل بلا أي زيادات، 110 مليون جنيه في مايو، 1.433 مليار جنيه في يونيو، 11.520 مليار جنيه في يوليو، 1.147 مليار جنيه في أغسطس، 341 مليون جنيه في سبتمبر، 1.335 مليار جنيه في أكتوبر.