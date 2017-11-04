الأعلى للنقابات المستقلة يرفض مشروع قانون مثير للجدل

بحضور عشرات النقابات والاتحادات العمالية إيمان عوف أعلن المجلس الأعلى للنقابات المستقلة اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بمقر نقابة التجاريين، رفضه لمشروع قانون التنظيم النقابي الذي يناقشه البرلمان حاليا. ويوم 30 أكتوبر الماضي، أعلنت 16 نقابة مستقلة مصرية، عن تشكيل "المجلس الأعلى للنقابات المستقل

بحضور عشرات النقابات والاتحادات العمالية

إيمان عوف







أعلن المجلس الأعلى للنقابات المستقلة اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بمقر نقابة التجاريين، رفضه لمشروع قانون التنظيم النقابي الذي يناقشه البرلمان حاليا.

ويوم 30 أكتوبر الماضي، أعلنت 16 نقابة مستقلة مصرية، عن تشكيل “المجلس الأعلى للنقابات المستقلة”، وقالت في بيانٍ لها، وقتها، إن التشكيل جاء “في الوقت الذي أصبحت فيه الضرورة ملحّة لتوحد الحركة المدافعة عن الحريات النقابية”.



والكيانات الموقعة على البيان هي “اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد عمال مصر الحر، والنقابة العامة للضرائب العقارية، والاتحاد العام للنقل البري، والاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، والاتحاد النوعي للعاملين بالمياه والصرف الصحي، والاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، والاتحاد الإقليمي لنقابات السادات، نقابة المعلمين المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والنقابة العامة للعاملين بالجامعات، والنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، والنقابة العامة لنقابات النقل البري، والنقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية، ونقابة الصحافيين المصريين المستقلة”.

** قانون مجحف

وقال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن مؤتمر اليوم جاء لإعلان موقف موحد من قانون النقابات العمالية، واصفا إياه بالقانون المجحف الذي يخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.



وأشار شعبان إلى أن القانون جاء ليرسخ قاعدة النقابة الواحدة التي تعبر عن مصالح رجال الأعمال والحكومة ولا تمت بصلة للعمال، مضيفا “لذا فإن العمال أنفسهم هم من سيرفضون ذلك القانون المجحف”.



** المواد الخلافية



من جانبه قال محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إن قانون النقابات الذي يعتزم إقراره من البرلمان هو قانون كارثي لن يؤدي إلا الاستمرار وضع اسم مصر في للقائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات النقابية، وما يستتبع ذلك من قرارات تؤثر بصورة واضحة على الاقتصاد المصري، وفق قوله.



وعدد عبود المواد الخلافية في مشروع قانون النقابات والتي كان أهمها عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، وذلك في المادة 2 ، والمادة 14 ، حيث أقر القانون بأن تكون لجنة نقابية واحدة داخل المنشاة وهو ما يمنع العمال من تكوين نقاباتهم التي تعبر عنهم وعن مصالحهم.

وأضاف عبود أن القانون الغي فكرة الاتحادات النوعية، وهو الأمر الذي سيضع عشرات الكيانات في وضع مربك للغاية.



كما اشترط القانون أن يكون للنقابة أو الاتحاد مقار وأن تنعقد بها الاجتماعات، في حين أن الغالبية العظمى من النقابات المستقلة لا تملك مقار لارتفاع الأسعار ولتضييق الخناق عليهم في استئجار أي مقار.

وأضاف ” مشروع القانون يقر وضع شروط العضوية وهو أمر يجافي المنطق والعقل، خاصة وأن شروط العضوية من اختصاصات النقابات وجمعياتها العمومية وليس من اختصاص أي جهة اخرى”.



ومن جانبه قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لو توحد العمال المصريين علي موقف واحد فإنهم هم الوحيدون الذين لديهم الكلمة والرؤية والقدرة علي التأثير في مجريات الأمور في هذه البلد لأنهم أصحاب الانتاج الحقيقيين.



ومن جانبه قال علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر أن وزير القوى العاملة والبرلمان لم يجروا أي حوارات مجتمعية حول قانون النقابات العمالية.

** بداية

ومن جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية إن إقرار قانون النقابات العمالية بصيغته الحالية هو بداية معركة حقيقة بين العمال والدولة

وصدر بيان عن المؤتمر يعلن أسباب رفضه لمشروع القانون منها مخالفة هذا القانون لنص الماده 76 من الدستور المصرى وكذلك المادتين 13 و93 ، وايضاً لمخالفته للعهد الدولى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وكذلك الاتفاقيتين 87 لسنه 48 و 98 لسنة 49 ، وايضا تجاهله القرارات الوزاريه السابق صدورها عن الحكومه المصريه والتى اصبحت تشريعاً وطنياً بعد فوات مواعيد الطعن عليها.

وأكد البيان أن مشروع القانون لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى، ويعادى مبادئ الحريات النقابيه، وهو مايتضح فى نص الماده الثانيه من القانون المذكور والتى تضمن وجود الاتحاد الحكومى رغم عواره، بينما تسلب الحق فى الوجود الشرعى للنقابات المستقله، فى حالة تمييز صارخ ضد هذه التنظيمات النقابيه.

وأشار البيان إلى أن القانون يضع العراقيل امام التنظيمات النقابيه المستقلة فى الحاضر والمستقبل، من خلال الأعداد المبالغ فيها التى نص عليها (200 ألف عامل للاتحاد ) و(20 ألف عامل للنقابه العامه ).



وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن اليوم عن إجراء الانتخابات العمالية على مستوى الجمهورية منتصف يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية والمنتظر إقراره من البرلمان نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أنه بعد صدور القاتون سيتم إلغاء جميع النقابات المستقلة.



