سيـــاســة

«الأعلى للقضاء»: فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

فتح باب سحب ملفات التعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاضيات بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة
المال - خاص 3:41 م, السبت, 6 نوفمبر 21 3:41 م, السبت, 6 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض عن فتح باب سحب ملفات التعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاضيات بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة اعتبارًا من اليوم السبت حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 15/ 11 / 2021.

اقرأ أيضا  تشكيل لجنة مصغرة في البرلمان لضبط صياغة مشروع قانون مواجهة الأوبئة

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن تقديم الملف يتم بالمقر ذاته خلال الفترة من السبت الموافق 20 / 11 / 2021 حتى نهاية الخميس الموافق 9 / 12 / 2021 مصحوبًا بشهادة التخرج، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وبعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

اقرأ أيضا  «عبدالرازق» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي اليوم

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بتاريخ 25 / 10 / 2021 إعلان عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عامًا، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

اقرأ أيضا  رئيس القطاع الطبي بالأعلى للجامعات يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب المخطئ

كتبت- نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تحت رعاية الرئيس السيسي.. النيابة العامة تعلن عن انعقاد مؤتمر دولي هام

المال - خاص 2:24 م, السبت, 6 نوفمبر 21

مصر تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة جنوب غرب النيجر

سمر السيد 11:54 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

السعودية تناشد مواطنيها مغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة

محمود خاطر 5:00 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

دبلوماسيون: تهديد مقاتلى تيجراى بالزحف إلى أديس أبابا مناورة لتحقيق مكاسب سياسية

أحمد فراج 4:59 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

السودان : الجيش يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية

محمود خاطر 4:50 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

إثيوبيا تهدد عدة سفارات دعت رعاياها لمغادرة البلاد

المال - خاص 4:01 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21