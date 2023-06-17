الأعلى للجامعات يقر قواعد التنسيق 2023-2024

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم ، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعة قناة السويس.

وذلك بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس.

ووجه المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية سيادته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية.

وكذلك إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023.

وثمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة وبنك المعرفة المصري للجامعات.

كما ثمن الوزير، جهود التعاون بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وذلك حرصًا على مُستقبلهم الدراسي.

وأشار إلى أنه تم قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأشاد الوزير بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات.

وأشاد الوزير بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات ووجه بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

وأكد عاشور أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية.

وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ووجه بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030.

وأشار إلى توقيع 4 تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات (الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا) .

وكشف الوزير، أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية.

وأكد أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية الجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة.

وكذلك مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي.

ومنها زيارة الوزير للكلية الملكية للجراحين أدنبرة ببريطانيا؛ لبحث التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتفقد الأقسام الطبية المُتخصصة بالكلية الملكية، والمتحف الملكي للجراحة.

فضلا عن زيارة الوزير جامعتي المنصورة وطنطا لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية، والمشاركة في فعاليات توقيع بروتوكول تعاون لتدشين تحالف إقليم الدلتا.

وكذلك افتتاح الوزير لفعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني لعرض ومناقشة أحدث الاتجاهات والقضايا المُتعلقة بمجال الأمن السيبراني عالميًّا.

فضلا عن المشاركة في افتتاح فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق علي قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

كما أكد المجلس على أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

كما وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضًا على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024،

ضوابط تنسيق الجامعات 2023-2024

وذلك بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:

أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام. أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات. أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة. تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها “ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)،وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن. يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية-الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

ووافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2023/2024.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وهي :

(التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب “تربية فنية، وتربية موسيقية”، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب “تربية فنية، وتربية موسيقية”، الفنون الجميلة “فنون وعمارة) .

وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وأكد المجلس على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية-عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم) وإلغاء الاختبارات (المعرفية) .

كما أكد المجلس على استمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة في Q1 or Q2 Web of science من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.

كما وافق المجلس على ضوابط وآليات قبول الطلبات الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة المتضمنة تكافؤ الدرجات العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ) الممنوحة من جامعات خارج مصر ليتم التعيين بالجهة.

وذلك على أن يكون التقدم من خلال الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة، ولا تسرى إفادة التكافؤ بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون ( 49 ) لسنة 1972.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بالتحديات المجتمعية.

واستكمل عبد الغفار أن المجلس ثمن كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي.

و استعرض المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وكذلك سبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.