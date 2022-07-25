«الأعلى للجامعات» يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي يبدأ السبت 1 أكتوبر 2022.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023.

وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وذلك للالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي تقرر بدء التسجيل بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التالي :

www.tansik.egypt.gov.eg

وذلك خلال الفترة من اليوم الإثنين 25 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس القادم.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

على أن يتم إجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظام الاختبارات خلال الفترة المُقررة.

الوزير: مكتب التنسيق مستعد لبدء أعماله عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة

أكد الوزير على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله.

كما وجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية.

وذلك لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات ،والذي سيبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

وطالب الوزير بسرعة انتهاء الكليات من إعلان كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسي القادم.

وكذلك قيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

الأعلي للجامعات يقر مواعيد التقديم الإلكتروني لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية

وأقر المجلس الأعلي للجامعات، مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ .

وذلك يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

ادراج الجامعات التكنولوجية بموقع اختبارات القدرات

كما وافق المجلس على إدراج الجامعات التكنولوجية بموقع التنسيق الإلكتروني .

وذلك خلال مرحلة اختبارات القدرات أمام مختلف الشهادات لهذا العام 2022.

حيث يُشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات.

وتضم تلك الجامعات ، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية – جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية – جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية – جامعة برج العرب التكنولوجية .

وكذلك جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية – جامعة طيبة التكنولوجية – جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية .

بالإضافة إلي جامعة سمنود التكنولوجية – جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم “دمو” – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكل جامعة على حدة، لإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا لشروط وقواعد القبول الخاصة بهذه الجامعات.

الأعلى للجامعات يجتمع من المقر الجديد للتعليم العالي بالعاصمة الإدارية

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعقد المجلس احتماعه اليوم ، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

ورحب الوزير بأعضاء المجلس لحضورهم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، في رحاب المقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه المجلس الشُكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز الذي يصل إلى الإعجاز، في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة عالمية.

وقدم المجلس الشُكر للسادة رؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة في تطوير منظومة التعليم العالي بجامعاتهم، وهم:

د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، ود. أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ود. طارق عبدالله مرسي الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وكذلك د. عثمان السيد عبدالعال شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

ود. ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ود. محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وجه الوزير باستمرار الجامعات في المُشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”، خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة.

وكذلك زيادة جهود محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأعلى للجامعات

ووجه الوزير بتكثيف تعاون الجامعات مع معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب.

كما وجه بدعم أصحاب المواهب المختلفة، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، وتوعية الطلاب بالأفكار غير السوية والمُتطرفة.

كما وجه الوزير بمشاركة الجامعات في الدورة الصيفية لكرة القدم التي تُنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع جامعة الإسكندرية بمُشاركة الجامعات الحكومية والخاصة.

المتحدث الرسمي : تشكيل لجنة لدراسة البرامج البينية بالجامعات

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي ان المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات.

علي ان تُقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدًا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر في التخصصات العلمية.

واستعرض المجلس تقريرًا حول انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من يناير وحتى یونیو 2022.

اجتماع المجلس الأعلي للجامعات

وتتضمن إطلاق الجامعات 643 قافلة للمناطق الأكثر احتياجًا في ضوء مبادرة “حياة كريمة”، استفاد منها 298900 مواطن.

فضلا عن تنفيذ 363 قافلة طبية بشرية وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 258296 مواطنًا.

وكذلك إطلاق 110 قافلة طبية بيطرية وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 134719 حالة، وعدد 917 قافلة تمريضية وبلغ عدد الحالات المُستفيدة 126377 مواطنًا.

وكذلك تنفيذ 1394 قافلة زراعية واستفاد منها 44918 مواطنًا، وتنفيذ 90344 فصلًا لمحو أمية ونجح ذلك في محو أمية 130485 مواطنًا، و159 دورة صنايعية مصر واستفاد منها 27548 مواطنًا.

وتنفيذ 429 ندوة للتوعية حول خطورة تعاطي المخدرات ومكافحة الإدمان، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 47649 شخصًا.

وتنظيم 581 ندوة لمكافحة الإرهاب واستفاد منها 42827 مواطنًا.

وتنفيذ 2192 ندوة عن دور الجامعات في مواجهة جائحة كورونا واستفاد منها 55806 شخص.

وتنفيذ 370 ندوة حول دور الجامعات تجاه ذوي الهمم، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 26584 مواطنًا.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

والتابعة للجان قطاعات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي – الدراسات التجارية – الفنون والتربية الموسيقية – الآثار – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – علوم الحاسب والمعلوماتية).

ووجه المجلس باستكمال كافة الامكانيات المادية والبشرية قبل بدء العام الدراسي الجديد بكافة هذه الكليات وغيرها؛ لضمان استمرار كفاءة العملية التعليمية.

الموافقة علي آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من الجامعات أو المعاهد الأجنبية

وتنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمعادلات الشهادات الأجنبية.

وافق المجلس على آليات اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية.

والتي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك.

على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة.

وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر).

ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التي ستنعقد بها الاختبارات.

على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده.

وتتولى الكليات المُنظمة للاختبارات وضع الاختبارات الخاصة بها.

أما في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يُكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.

أما في حالة أن كانت الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة، ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.