الأعلى للجامعات يشدد على الالتزام بتطبيق التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح السبت، وبحضور محمد لطيف أمين عام المجلس، لمناقشة ما تم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وخطط وتطبيق الالتزامات فيالفصل الدراسي الثاني.

ووجه الوزير الشكر إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، والعاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات.

كما وجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد الوزير على البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وعدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم برامج تدريب لتنمية قدرات القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع مراكز تنمية القدرات بالجامعات لتطوير برامج التدريب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إمداد المجلس للأكاديمية بالخبراء الأكاديميين في التخصصات المختلفة لبرامج التدريب التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على نجاح تنفيذ البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية للقيادات الجامعية خلال الأسبوع الماضي.

واستمع المجلس إلى عرض د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول تطوير البرامج البينية في التخصصات العلمية المختلفة بالكليات، وذلك تماشيًا مع الاتجاهات المعاصرة في الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع إعداد قاعدة بيانات للجامعات الحكومية، لتكون بمثابة بنك معلومات مركزي لمختلف المشروعات والأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الجامعات.

كما استعرض المجلس ،الإحصائيات الخاصة بالمجتمع الجامعي على مستوى إعداد الطلاب وتخصصاتهم وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العلمية في التخصصات المختلفة وكافة ما يتصل ببنك المعلومات للجامعات.

وتناول المجلس موقف تجهيزات مراكز الاختبارات الإلكترونية وخطوط الربط والإنترنت بالجامعات المصرية، وشدد على استكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض، وذلك ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية.

كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المراحل التنفيذية للجامعات الأهلية الجديدة.

ووافق المجلس على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 بالنظام التنافسي، وفقا للتمويل من موازنة العام المالي 2021/2022.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة التنفيذية للبعثات، بشأن موقف الدارسين الموفدين إلى الصين، لعودتهم إلى جهاتهم الموفدة بصفة مؤقتة، لحين استقرار الأوضاع بمقر إيفادهم وعودتهم مرة أخرى لاستكمال دراستهم، وإسقاط الفترة التي قضوها بالوطن من مدة الإجازة الدراسية، وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات الدولة بعودة المصريين العالقين بالخارج حرصًا على سلامتهم.

ووافق المجلس على قرار مجلس جامعة مدينة السادات بتخصيص عدد 20 منحة دراسية (10 ماجستير – 10 دكتوراه)، لطلاب دول حوض النيل، شاملة الإعفاء من جميع الرسوم الدراسية، على أن تكون الإقامة والضيافة بالمدن الجامعية.

وذلك في التخصصات التالية: (الهندسة الوراثية ومجالاتها، علوم البيئة والمياه والطاقة وتنمية الموارد، الطب البيطري، التربية والتربية الرياضية، السياحة والفنادق).

وافق المجلس على وقف اعتماد ومعادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن 5 جامعات في كازاخستان، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالي والعلوم في كازاخستان بإغلاق الجامعات التالية (جامعة شيمكنت لعلوم الاجتماع والابتكار وأكاديمية جولداسيكوف للاقتصاد والقانون لمدينة تالديكورجان، أكاديمية تينيشباييف للنقل والاتصالات بمدينة المآتي، وجامعة كوتبيكوف للصداقة بين الشعوب، والجامعة الطبية الكازاخية للتعليم المستمر).

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة، نظرا لصعوبة التحاقهم بالجامعات المصرية، فقد وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من هذه الظاهرية.

ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي.

وكذلك دراسة كافة البدائل التنفيذية الأخرى التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة.

ووجه المجلس الشكر لجامعة القاهرة برئاسة د. محمد عثمان الخشت؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور حسن الدمرداش لصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة العريش، متمنيا له التوفيق والنجاح.

ووقف المجلس دقيقة حدادا على روح د. خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق السابق، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.