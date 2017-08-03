الأعلى للثقافة ينعى على السمان

علي راشد:نعى المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور على السمان، الذى رحل عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 88 عاما، بالعاصمة الفرنسية باريس.وقال الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن مصر خسرت قيمة وقامة كبيرة، إذ أسهم الراحل فى العديد من القضايا الفكرية والسياسية، كما كان له تاريخ كبير مل

علي راشد:



نعى المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور على السمان، الذى رحل عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 88 عاما، بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن مصر خسرت قيمة وقامة كبيرة، إذ أسهم الراحل فى العديد من القضايا الفكرية والسياسية، كما كان له تاريخ كبير مليئ بالإنجازات فى خدمة الوطن.



واختتم تصريحاته داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .



الراحل على السمان، حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية عامم 1953، ودكتوراه فى القانون والعلوم السياسية، جامعة باريس عام 1966، وشغل منصب رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان، وتعليم السلام فى أوربا، ورئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام فى مصر، وسكرتير عام الجمعية المصرية الأوروبية للإعلام الاقتصادي، ومقرها الرئيسي بسويسرا، وغيرها من المناصب، وله العديد من الدراسات والأبحاث.

