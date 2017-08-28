الأعلى للثقافة يصدر الأساليب العلمية لترميم المخطوطات الرقية

على راشد صدر مؤخرا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب عنوان: "الأساليب العلمية لترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات الرقية"، للكاتب رضا فرج إسماعيل. ويتضمن الكتاب تعريف الرق، والتعرف على بداية انتشار الرق واستعماله ونهاية انتشاره، وصناعته، والتركيب الكيميائى للرق، التركيب التسريحى للجلد. كما جاء فى أجواء

على راشد

صدر مؤخرا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب عنوان: “الأساليب العلمية لترميم وصيانة الوثائق والمخطوطات الرقية”، للكاتب رضا فرج إسماعيل.

ويتضمن الكتاب تعريف الرق، والتعرف على بداية انتشار الرق واستعماله ونهاية انتشاره، وصناعته، والتركيب الكيميائى للرق، التركيب التسريحى للجلد.

كما جاء فى أجواء الكتاب: أيضا خواص الرق الطبيعية حيث إن القدرة على تقييم خواص الرق البصرية والميكانيكية لتعبر بصورة قوية عن مدى النجاح فى اختيار مواد علاج مناسبة للرق المراد ترميمه، وقد تم استخدام العديد من تقنيات التقييم والتحليل للرق المتقادم صناعيا والأثرى عالميا للوصول لأفضل رؤية واضحة لمدى التغيرات التى تحدث للرق نتيجة للتقادم الطبيعى والصناعى، وكذلك تقييم مدى النجاح فى محاكاة ظروف التقادم الطبيعية بصورة صناعية، تم استخدام ذلك الرق المتقادم صناعيا فى تجربة مواد الترميم المقترحة للوصول لأفضلها ملائمة لحالة الرق الأثرى موضوع الترميم، وفى ضوء هذا الاتجاه العلمى لدراسة سبل ترميم الرق بصورة صحيحة، وقد تم العديد من الدراسات للوصول لأفضل سبل اختيار هذه الخواص منها المظهر السطحى، الخواص الميكانيكية، خاصية درجة حرارة الانكماش، خاصية التغير اللونى، المحتوى المائى.