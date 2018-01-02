الأعلى للإعلام يناقش مع فودافون قرار منع إعلان أبلة فاهيتا من العرض

المال – خاصعقدت شركة فودافون مصر اجتماعًا مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس لمناقشة قرار منع إعلان "أبلة فاهيتا" من العرض على القنوات التليفزيونية، وتم توضيح أن فودافون سبق لها القيام بالفعل بتعديل وطرح شكل جديد للإعلان.وقالت الشركة فى

المال – خاص



عقدت شركة فودافون مصر اجتماعًا مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس لمناقشة قرار منع إعلان “أبلة فاهيتا” من العرض على القنوات التليفزيونية، وتم توضيح أن فودافون سبق لها القيام بالفعل بتعديل وطرح شكل جديد للإعلان.

وقالت الشركة فى بيان صحفى اليوم إنها تؤكد حرصها على تقديم محتوى إعلاني يتماشى مع الضوابط المهنية والأخلاقيات العامة، بالإضافة إلى حرصها الدائم على التواصل مع الكيانات الرسمية في الدولة المنظمة للعمل الإعلامي وتقديرها لمكانتهم ودورهم في النهوض بالإعلام المصري، ولذا بادرت فودافون بعقد الاجتماع لاستيضاح الأمور ووضع أسس للتعاون بين الطرفين في المستقبل.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قرر فى 21 ديسمبر الماضى، منع عرض إعلان شركة فودافون مصر (إعلان أبلة فاهيتا) على جميع الشاشات والإذاعات.

وأرجع المجلس قراره الذي حمل رقم 32 لسنة 2017؛ نظرًا لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام وتحض على السلوك السيئ وتخدش الحياء العام، فضلًا عن هبوط اللغة.

وقال المجلس في قراره، إنه كان يتوسم في الشركة المنتجة للإعلام أن ترتقي بالذوق العام، لكنها قبل أن تسيء إلى نفسها أساءت بهذه المشاهد إلى كل المصريين، ولذا اضطر المجلس إلى اتخاذ هذا القرار، متمنياً أن تنأى الشركة بنفسها عن هذا الإسفاف، بحسب نص القرار.