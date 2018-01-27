الأعلى للإعلام يستأنف دورة ضوابط الإفصاح.. غدا

المال- خاصيستأنف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدّا الأحد، محاضرات الدورة التدريبية حول "المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية" دورة الكاتب الصحفي "سعيد سنبل"، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام بماسبيرو

المال- خاص

يستأنف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدّا الأحد، محاضرات الدورة التدريبية حول “المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية” دورة الكاتب الصحفي “سعيد سنبل”، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام بماسبيرو.

تحاضر هبة الصرفي مساعد رئيس البورصة، وتبدأ المحاضرة الأولى في تمام الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة والنصف، عنوان المحاضرة (ضوابط الإفصاح)، ومن ثم تستكمل، المحاضرة الثانية من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة، ويتخلل المحاضرتين استراحة نصف ساعة.

يذكر أن دورة الإعلاميين الاقتصاديين يشارك فيها 60 إعلاميًا من الصحفيين الاقتصاديين، ومقدمي ورؤساء تحرير البرامج الاقتصادية، ويحاضر في الدورة مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، والإعلاميين، وخبراء البورصة المصرية.