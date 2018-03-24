الأعلى للإعلام يحظر بث إعلان المصرية للاتصالات بشأن إفريقيا

متابعات قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم السبت، حظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص بإفريقيا.وذكر المجلس، في نص القرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما ورد في الإعلان يعتبر أمرا يسيء إلى العلاقات “المصرية –

متابعات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم السبت، حظر بث إعلان شركة المصرية للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص بإفريقيا.

وذكر المجلس، في نص القرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما ورد في الإعلان يعتبر أمرا يسيء إلى العلاقات “المصرية – الأفريقية”، ويضر بمصالح الدولة المصرية في أفريقيا، ويقوض الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات معها، خاصة في ظل الانفتاح المصري على أفريقيا، الذي يشهد تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.

ونص القرار على أنه “يمتنع تماما بث الإعلان، وأن أي مخالفة في البث ستؤدي إلى فرض غرامة مالية على القناة التي تبث الإعلان”.

يأتي القرار بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومدير إدارة الترجمات الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي يترأسها جمال شوقي.