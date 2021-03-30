«الأعلى للإعلام» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب» يعلنان أول برنامج تدريبي للقيادات الإعلامية

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في التجهيز لأول برنامج تدريبي من نوعه للقيادات الإعلامية في الصحف القومية والخاصة وقنوات التليفزيون المصري والخاص، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج 60 قيادة إعلامية بعد تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.

يهدف البرنامج إلى تقديم مجموعة من المحاور التدريبية مع القيادات الإعلامية والصحفية بما يتماشى مع طبيعة عملهم، ويشمل الموضوعات التي تتصل بالكتابة الصحفية والبرامج الإعلامية من خلال المعايير الدولية وأهم التطورات التكنولوجية والتجارب الرقمية على المستوى الدولي، بجانب التشريعات القانونية ذات الصلة بالمجال الإعلامي وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وتطوير المهارات اللغوية.

المقترح أن تكون مدة التدريب 495 ساعة، بإجمالي 83 يوم تدريب، وتعتمد الأكاديمية منهجية تدريب قائمة على التعلم التفاعلي من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والمناقشات.