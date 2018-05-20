الأعلى للإعلام: لا مشاهد مسيئة للسودان في مسلسل أبو عمر المصري

المال- خاص كشف بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن عدم صحة ما تداولته بعض المواقع أمس عن وجود مشاهد مسيئة للسودان الشقيق في مسلسل أبو عمر المصري والذي يبث خلال شهر رمضان عبر شاشات التليفزيونو أكد مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرص المجلس على العلاقات المصر

المال- خاص

كشف بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن عدم صحة ما تداولته بعض المواقع أمس عن وجود مشاهد مسيئة للسودان الشقيق في مسلسل أبو عمر المصري والذي يبث خلال شهر رمضان عبر شاشات التليفزيون

و أكد مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرص المجلس على العلاقات المصرية السودانية وعلى عدم المساس بها أو محاولة تكديرها.

وأضاف أن المجلس كان سباقا بإصدار كود إعلامي يمنع التعرض بالإهانة لأي من الشعوب العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه وفور بث خبر عن احتجاج السودان على أحد المشاهد ثم تكليف المرصد الإعلامي الخاص بمتابعة المسلسلات بإعادة مشاهدة الحلقات التي أذيعت،

وتبين من المتابعة أن الحلقة الأولى لا توجد بها أي مشاهد لسيارة تحمل أرقاما سودانية مكتوب عليها الخرطوم وأن الحلقة لا تحتوي على مشاهد لسيارات نهائيا و كذا الحلقتين الثانية والثالثة، وفق بيان.

كما أن الشركة المنتجة قد وضعت تنويها في بداية الحلقة أكدت فيه أن أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل وأي تشابه بينهم وبين الواقع هو محض صدفة غير مقصودة، وفق البيان

و أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس يتابع من خلال لجان الرصد الإعلامي كل المسلسلات، وأنه حريص على تلافي أي مشاهد مسيئة ويتم الاتصال بالقنوات مباشرة في حال المخالفة وحذر من توقيع عقوبات على القنوات المخالفة لما أصدره المجلس من معايير أو قرارات.