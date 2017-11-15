الأعلى للأعلام: عدم وقف أي برنامج ديني بشرط الابتعاد عن الفتوى

أحمد صبرى قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لن يمنع أي من العلماء والمشايخ من الظهور فى الإعلام، ولن يشمل وقفا لأى برنامج ديني من منطلق حرية التعبير، شريطة عدم الرد على الفتاوى. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة "صدى البلد" أن هذا القرار هدفه تنظيم "فوضى الإ

أحمد صبرى



قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لن يمنع أي من العلماء والمشايخ من الظهور فى الإعلام، ولن يشمل وقفا لأى برنامج ديني من منطلق حرية التعبير، شريطة عدم الرد على الفتاوى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤليتى” على قناة “صدى البلد” أن هذا القرار هدفه تنظيم “فوضى الإفتاء” على القنوات الفضائية، منعا لوجود فتاوى غريبة مثل نكاح الأخت والقاصرات.

وأكد أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية شوقى علام اتفقا مع المجلس على اختيار قائمة من علماء الدين للفتوى على الفضائيات تقارب 50 عالما.