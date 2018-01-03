الأعلى للآثار يتفقد مجمع الأديان بمصر القديمة استعدادًا لأعياد الميلاد

دعاء محمود توجه، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك لتفقد الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة والسيدة العذراء وأبي سيفين وكنيسة ماري جرجس. وأوضح د. وزيري أن هذه الجولة جاءت لرفع درجة الاستعداد للمنطقة الأثرية ل

دعاء محمود

توجه، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك لتفقد الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي وكنيسة أبي سرجة والسيدة العذراء وأبي سيفين وكنيسة ماري جرجس.

وأوضح د. وزيري أن هذه الجولة جاءت لرفع درجة الاستعداد للمنطقة الأثرية لاستقبال زائريها خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق7-1-2017.

وأكد ضرورة الاستعداد في مثل هذه المناسبات بما يتناسب مع قيمة المكان دينيا وتاريخيا وأثريا، حيث إنها تضم في رحابها أهم وأعرق كنائس مصر التى يمتد تاريخها إلى عصور مصر القديمة.

يذكر أن الكنيسة المعلقة هي من أقدم الكنائس الباقية بمصر حتى الآن، وسميت بذلك لأنها بنيت على الأبراج الجنوبية من الحصن الروماني وترتفع الكنيسة نحو 13م عن سطح الأرضن، كما تضم عددًا من الأيقونات الأثرية المهمة.



أما كنيسة أبي سرجة أو كما تعرف أيضًا بكنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس فيعود تاريخها إلى القرن 4 الميلادي، وشيدت فوق المغارة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر.

وتعد كنيسة مارجرجس من أهم الكنائس التي شيدت على الحصن الروماني، والتي بنيت في القرن 10 الميلادي، وتحتوي على برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعة 30م.

