«الأعلى لصناعة السيارات» يبحث مع المصنعين المشاركة فى البرنامج الوطنى لإنتاج المركبات

بحث المجلس الأعلى لصناعة السيارات التابع لمجلس الوزراء فرص مشاركة الشركات المحلية فى البرنامج الوطنى لإنتاج المركبات AIDP، من خلال تقديم الطرازات المستهدف الدخول بها بالتزامن مع تنفيذ المشروع المرتقب تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية المصرية أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذى يعتمد على 4 محاور رئيسية، هى: نسب التصنيع «القيمة المضافة»، نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على إنتاج المركبات صديقة البيئة، ومنها: “الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين”.

كما كشفت مصادر فى وزارة التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات حالية مع عدد من منتجى السيارات حول معرفة موقفهم من المشاركة فى البرنامج الوطنى لصناعة المركبات خاصة بعد إعلان حزمة التسهيلات والامتيازات المقرر منحها لهم على أساس تطبيق المعايير المحددة للمشروع.

وأضافت المصادر أن بعض شركات السيارات ومن أبرزها «نيسان مصر» أكدت اهتمامها بالمشاركة فى هذا البرنامج من خلال إنتاج وتوريد طرازات «صني» محليًّا، علاوة على التوسع فى مشروعات التصدير للأسواق المجاروة.

وأشارت إلى أن الدولة تتيح للشركات المحلية حرية اختيار برنامج التصنيع الذى يتناسب وفق استراتيجية كل شركة على حدة مع عدم إلزامهم بتطبيق معايير أو محددة.

فى سياق متصل، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا»، أن ينتظر وضوح الرؤية بشأن إعلان الحوافز المقرر منحها للمنتجين المحليين ضمن البرنامج الوطنى لصناعة المركبات على أن يتم دراستها واختيار المعايير التى تتناسب معها.

وأضاف أن حال المشاركة فى هذا البرنامج قد يتم الدفع بطراز «بى واى دى f3»، خاصة مع ارتفاع تنافسيتها محليًّا وانخفاض تكلفتها.

ويذكر أن يتواجد حاليًّا ما يقرب من 17 مصنعًا للسيارات فى مصر، والذى ينتجون العديد من الطرازات المنتمية للماركات التجارية المختلفة، ومنها «نيسان، وشيري، وهيونداي، وبى واى دي، وكينج لونج، وتويوتا، وزميكس، وجولدن دراجون، وشيفروليه، وجيب، ولادا، وفوتون، وغيرها».

كما تعتزم بعض وكلاء السيارات لعدد من الماركات التجارية التوجه لإنتاج بعض طرازاتهم محليًّا، ومن أبرزها “جيلي، ودونج فينج، وشانجان، وجريت وول – هافال، وجيتور، وبايك، وإم جي، وبروتون، وغيرها».

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بنسبة %48 مسجلة نحو 19 ألفًا و521 مركبة خلال أول 8 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 37 ألفًا و581 سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وتصـــدرت «نيســـــان» قائمـــة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب المجمعة محليًّا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى، بعدما اقتنصت حصـــة سوقية قدرها %37.9 مســـجلة نحو 7 آلاف و397 مركبة.

وجاءت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %30.1 بإجمالى 5 آلاف و871 سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنسبة %15.9 بواقع 3 آلاف و113 وحدة.

وحصدت «هيونداى» المرتبة الرابعة بحصة %11.2 بنحو 2195 مركبة، تلتها «تويوتا» خامسًا بنسبة %3.9 بواقع 762 وحدة.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة %0.7 مسجلة بيع 145 مركبة، تلتها «شيفروليه» فى المركز السابع بنسبة %0.2 بواقع 38 سيارة.