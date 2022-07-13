الأعلى في 40 عاما.. صعود كارثي لمعدل التضخم في أمريكا

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بـ9.1% على أساس سنوي، في حين توقع الخبراء صعوده بـ8.8% ليرتفع عن 8.6% المسجلة سابقًا ويسجل صعودًا قياسيًّا جديدًا هو الأعلى منذ 40 عامًا، حسبما ذكر موقع “‘إنفيستينج دوت كوم”.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ1.1% عن شهر يونيو.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي عن شهر يونيو صعودًا بـ5.9%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ5.7% في شهر يونيو لينخفض عن الزيادة بـ6.0% في شهر مايو الماضي.

فيما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري عن شهر يونيو مرتفعًا بـ0.7%، فيما توقّع الخبراء أن يرتفع بـ0.6%، كما ارتفع في شهر مايو الماضي.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

ولا تعني قوة مؤشر الدولار الأمريكي الصاعد أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، فالكل يعرف حجم الأزمة ثلاثية الأبعاد التي تواجه الاقتصاد الغربي كله وهي التضخم والركود والحرب الروسية.

وخفّض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 لتهبط إلى 2.3%، من 2.9% التي أعلنها في نهايات يونيو المنصرم.

وجاء خفض توقعات النمو نتيجة بيانات التضخم الصادرة من المؤسسات الأمريكية.

وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الأخير من عام 2022.

لكن مع ذلك أشار صندق النقد إلى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على الإسراع في إبطاء النمو بالأجور والأسعار دون التسبب في ركود.