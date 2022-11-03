الأعلى في 32 سنة.. بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة 0.75% على الجنيه الاسترليني

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في المملكة المتحدة، بواقع 0.75%، لتصل إلى 3.00%، من 2.25%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1989، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ورفع الإحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء برفع قدره 0.75% للفائدة، بالتزامن أيضًا مع المعاناة التي يشهدها الجنيه الاسترليني في ظل قوة الدولار المتنامية.

ويجيء قرار بنك إنجلترا المركزي بعد يوم واحد فقط من رفع الفائدة الأمريكية، مما يشير إلى أن البنك يسير على خطى الإحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في تفضيله للركود عن التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي، مع استمرار جهود السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، رفع معدل الفائدة إلى نطاق 3.75% و4%، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 3% و3.25% ومقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس الماضي.