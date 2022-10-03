الأعلى في ربع قرن.. التضخم في تركيا يقفز إلى 83.45%

شهد مؤشر أسعار المستهلك في تركيا ارتفاعا حادا، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق في أكثر من ربع قرن، ليصل إلى ما نسبته 83.45% على أساس سنوي، بحسب ما ذكره موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في سبتمبر بأقل من التوقعات وصولا إلى 83.45% مقابل توقعات بارتفاع 84.63% بينما كان التضخم الفعلي خلال اغسطس80.21%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في سبتمبر بنسبة 3.08% وباقل من التوقعات التي كانت تحوم حول مستويات 3.8% بينما سجلت القراءة السابقة خلال أغسطس 1.46%.

وكشفت بيانات رسمية انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي في سبتمبر إلى مستويات 46.9 نقطة مقابل القراءة السابقة خلال أغسطس عند مستويات 47.4 نقطة.

بينما كشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في سبتمبر، بارتفاع المؤشر إلى مستويات 151.5% مقابل القراءة السابقة عند مستويات 143.75%.

وفي المقابل كشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري في سبتمبر ارتفاعا في المؤشر إلى مستويات 4.78% مقابل القراءة السابقة خلال أغسطس عند مستويات 2.41%.