الأعلى في تاريخها… التضخم في باكستان يصل في مارس إلى 35.37% 

ارتفع التضخم في باكستان في مارس إلى 35.37% على أساس سنوي، بحسب مكتب الاحصائيات، فيما لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم في حوادث تدافع للحصول على مساعدات غذائية، وفقا لوكالة سي إن بي سي.

وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير وهي 31.5% وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50% على أساس سنوي.

التضخم في باكستان

وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق في أنحاء مختلفة من البلاد بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.

وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم 5 نساء و3 أطفال لقوا حتفهم في حوادث تدافع في هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقاً للسجلات الرسمية، نُهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع.

وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات أن بيانات التضخم هي الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.

وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72% في مارس على أساس شهري، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهي والكهرباء.