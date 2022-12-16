الأعلى على الإطلاق.. تداول 6.85 مليار سهم في البورصة بأكثر من نصف مليون عملية خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، أعلى معدل عمليات على الإطلاق، من خلال تنفيذ 514 ألف عملية.

وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن البورصة سجلت قيم تداولات قدرها 19.7 مليار جنيه عبر التداول على 6.85 مليار سهم.

وذكر التقرير أن السوق حققت الأسبوع السابق له، اجمالي قيم تداول قدرها 78.6 مليار جنيه، وكمية تداول 5.47 مليار سهم منفذة على 453 الف عملية.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% والمؤشر السبعيني 0.65%، والأوسع نطاقا بنسبة 0.78% .