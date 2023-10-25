الأعلى ارتفاعا.. 5 أسهم تحقق صعودًا 20% بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي تجاوز الـ3% للمؤشرات، ما انعكس على حزمة الأسهم الأعلى ارتفاعا والتي سجلت جميعها صعودا 20%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.40%، مغلقا عند 23138 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.34%، مغلقا عند مستوى 4316 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.60%، مغلقا عند 6552 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 20%، مغلقا عند 23.100 جنيه، تلاه سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 20%، مغلقا عند 0.996 جنيه.

وثالثا العربية للأسمنت بنسبة 20%، مغلقا عند9.360 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 19.99%، مغلقا عند 83.080 جنيه، ثم العربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 19.99%، مغلقا عند 22.030 جنيه.