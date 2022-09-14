الأعلاف الخضراء طوق النجاة لمربى الثروة الحيوانية بعد اشتعال «الجافة»

لجأ أغلب مزارع الماشية والمربين حاليًا لشراء وتخزين الأعلاف الخضراء، مثل دريس الذرة، أو ما يعرف بـ«السيلاج»، فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المجففة لأكبر مستوياتها على الإطلاق، ووصول الطن من الكسب إلى 8 آلاف جنيه مقابل 1200 للبديل الأخضر من دريس الذرة على أرضه.

رابطة المنتجين: البديل الوحيد عقب القفزات الجنونية فى باقى الأصناف

كشف محمود أحمد، عضو رابطة منتجى الثروة الحيوانية فى البحيرة، أنه عقب ارتفاع أسعار الذرة المستوردة إلى 10 آلاف جنيه للطن، والأعلاف إلى 8500 جنيه، لم يعد أمام المربين سوى الأعلاف الخضراء التى تتنوع ما بين دريس الذرة والبونيكام والبرسيم الحجازى والسورجم «الذرة الرفيعة» والدخن.

وأضاف «أحمد» أنه فى ظل عدم قدرة كثير من المربين على التخارج من المجال، مع تراجع أسعار الماشية أصبح استخدام الأعلاف الخضراء البديل المتاح أمامهم؛ إذ يتم حاليًا شراء وتخزين السيلاج بأسعار 1200 جنيه للطن المحصود و600 جنيه قبل الحصاد و2000 جنيه للطن المجفف «وصال».

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار العلف الجاف حاليًا دفع المربين للتحول للأعلاف الخضراء.

وأضاف أن طن السيلاج يباع بسعر 2000 جنيه، وهو دريس ذرة مجففة ومعبأة، بينما يتم بيع طن العلف الأخضر من الذرة الخضراء على أرضه ب600 جنيه، وفى المقابل يتم بيع طن الردة البلدى بنحو 7000 جنيه وطن الكسب بين 6500 و8500 جنيه للطن.

وألمح «عبد الرحمن» إلى أن إنتاج فدان الذرة من السيلاج يتراوح من 50 إلى 80 طنا من الأعلاف الخضراء، وبالتالى يحقق ربحية للمزارع والمربى على حد سواء، ويجب أن يتم التوسع فى زراعة هذة النوعية من المحاصيل الهامة والحيوية.

واكد تراجع أسعار الماشية حاليًا فى ظل ارتفاع الأعلاف وعدم الإقبال على ما يعرف بدورات التسمين.

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر اللحوم القائمة البقرى يبلغ 45 جنيها للكيلو والعجالى بنحو 65 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات مقارنة بفترة عيد الأضحى.

وأكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن هناك العديد من الجمعيات الزراعية التى تتسلم الذرة البيضاء والسورجم من المزارعين، وتقوم بتسويقه لصالح المربين.

وفيما يتعلق بالذرة الصفراء، أوضحت أنه يتسلمها اتحاد منتجى الدواجن بسعر اليوم، مع وضع سعر ضمان بـ6500 جنيه للطن.

وأضافت أنه تتم زيارة عدة محافظات للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وعقدت مدير مركز الزراعات التعاقدية لقاءات مع المزارعين بحضور مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة، وكذلك مسئولى الإدارات والجمعيات الزراعية، لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم، وأهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة، تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأضافت الدكتورة هدى رجب أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية، لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك فى منظومة الزراعة التعاقدية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة، أعلن فى وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن، على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.