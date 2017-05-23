الأعصر: البورصة استوعبت رفع الفائدة سريعا

أسماء السيدقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني بشمال إفريقيا، إن البورصة المصرية استوعبت حدث قيام المركزي يوم الأحد الماضي، برفع الفائدة بنسبة 2% بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.وأضاف أن المؤشرات افتتحت تعاملاتها اليوم على صعود، لتعوض جزءًا من الخسائر التى فقدتها أمس،

أسماء السيد

قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني بشمال إفريقيا، إن البورصة المصرية استوعبت حدث قيام المركزي يوم الأحد الماضي، برفع الفائدة بنسبة 2% بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن المؤشرات افتتحت تعاملاتها اليوم على صعود، لتعوض جزءًا من الخسائر التى فقدتها أمس، وهو ما يؤكد استيعابها للحدث وعودة المتعاملين للشراء، مرجحًا أن ترتد المؤشرات لحركتها السابقة في اتجاه عرضي مائل للصعود.

وتوقع استكمال المؤشر الرئيسي حركته الصاعده اليوم نحو مستويات 12790 نقطة، على أن يتحرك على المدى القصير في اتجاه عرضي مائل للصعود بين مستويات 12580 – 13100 نقطة، وفيما يتعلق بمشتريات الأجانب، أشار إلي أن الأجانب يعد المستفيد الوحيد من تراجع السوق.

وصعدت مؤشرات البورصة، عقب مرور ساعة من التداول بشكل جماعي، لسجل المؤشر الرئيسي 12762 نقطة بنحو 0.9%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند 582 نقطة، كما صعد مؤشر egx50 متساوي الأوزان بنسبة 0.3% عند 1992 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.3% عند 1360 نقطة.

وبلغت قيمة التعامل على الأسهم 398.7 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 126 سهما، سيطر الارتفاع على أداء 51 سهما، وتراجع 39 سهما، بينما لم يتغير 36 سهما.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 92.6 و 38 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للبيع بصافي بلغ 130.8 مليون جنيه.



وكانت قد اختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الإثنين، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، تأثرا بقرار البنك المركزي.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 2.52% إلى 12648 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.67% ليصل إلى 581 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 1.81% عند مستوى 1356 نقطة، وكذلك هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 3.96% عند مستوى 1986 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 3.77% عند مستوى 11568 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2390.3 مليون جنيه و56.2 مليون جنيه و3.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 39 مليون جنيه و8.4 مليون جنيه و402.1 مليون جنيه على التوالى.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

وجدير بالذكر أن لجنة القيد بالبورصة وافقت اليوم، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك التجاري الدولي– مصر، عبر نظام الإثابة والتحفيز، وتبلغ الزيادة نحو 79.35 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتم تسديدها نقداً من خلال المستفيدين المكتتبين بناءً على شهادة الإيداع البنكية في ضوء نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين.

ويرتفع رأسمال البنك سيرتفع من 11.53 مليار جنيه إلى 11.618 مليار جنيه، إذ يبلغ رأسماله حاليًا 11.53 مليار جنيه، موزعاً على 1.15 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وصعد سهم “التجاري الدولي” بنسبة 0.42% عند 76.48 جنيه.