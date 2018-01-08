الأعاصير والحرائق تكبد أمريكا 306 مليارات دولار في 2017

أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الاثنين، أن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال 2017 كبدتها خسائر قدرها 306 مليارات دولار أمريكي. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن صحيفة واشنطن بوست، ذكرت إدارة المحيطات…

أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الاثنين، أن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال 2017 كبدتها خسائر قدرها 306 مليارات دولار أمريكي.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن صحيفة واشنطن بوست، ذكرت إدارة المحيطات والغلاف الجوي أن الأعاصير وعلى رأسها هارفي وإرما وماريا وحرائق الغابات، جعلت 2017 العام الأكثر تكلفة بالنسبة للكوارث الطبيعية في تاريخ أمريكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحطيم 2017 للرقم القياسي أثار مخاوف حول التأثيرات المستقبلية للكوارث الطبيعية، في الوقت الذي يخشى فيه العلماء أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ظواهر مناخية أكثر دمارا.

وقال المحلل الاقتصادي بإدارة المحيطات والغلاف الجوي، أدم سميث – إن إعصارات هارفي وإرما وماريا ينضمون إلى إعصار كاترينا 2005 وساندي 2012، كأكثر 5 أعاصير كبدت خسائر مهولة للولايات المتحدة في تاريخها.

وقال تقرير إدارة المحيطات والغلاف الجوي إن إعصار هارفي، الذي ضرب مدينة هيوستن في تكساس والمناطق المحيطة بها في أغسطس وخلف فيضانات كبيرة، تصدر قائمة الخسائر بـ 125 مليار دولار.

وأضاف أن إعصار ماريا الذي أسفر عن كارثة إنسانية في سبتمبر ومازالت جارية في بورتريكو، خلف أضرارا بـ90 مليار دولار، وتبعه إعصار إرما الذي اجتاح ولاية فلوريدا على الساحل الشرقي في سبتمبر بـ 50 مليار دولار، لافتا إلى أن الأعاصير مجتمعة خلفت 251 قتيلا.

وذكر التقرير أيضا أن حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة والتي اجتاحت ولاية كاليفورنيا خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، تسببت في خسائر تقدر بـ18 مليار دولار، كما أودت بحياة 54 شخصا.

