الأطول بجنوب سيناء.. رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي بشرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه اليوم الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وخلال تجوله، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء حول هذا المشروع، أشار خلاله إلى أنه تم إنشاؤه على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ويُعد نقلة حضارية سياحية بالمدينة.

موضحا أن فكرة تصميم الممشى اعتمدت على توزيع العناصر برؤية نابعة من دراسة عناصر الصورة البصرية، من خلال تصميم علامة بصرية مميزة تهيئ السائح لدخول الممشى، وهذه العلامة البصرية بدورها تعطي مدلولا رمزيا يعبر عن الهوية البصرية للمدينة بصفة عامة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك الممشى يعتبر أطول ممشى بجنوب سيناء باعتبار أن طوله يصل إلى 6 كيلو مترات على جانبي الطريق أي بواقع 12 كيلو مترا فرديا، ويمتد من كازينو سيناء حتى قرية دلتا شرم، ويبلغ متوسط عرض الممشى الرئيسي من 10 أمتار إلى 15 مترًا، ويتضمن مسارا للدراجات، وآخر للمشاة ومناطق جلوس، وأحواضا زراعية، وبعض العناصر الترفيهية المناسبة للمسار.

ويضم عدد 83 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع، ومنطقة ترفيهية تتضمن شلال مياه، ومسرحا مدرجا، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال ، ومحلات خدمية.

كما يتضمن 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، فضلا عن 6 أماكن انتظار سيارات تستوعب 600 سيارة، ولفت اللواء خالد فودة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع بحلول الشهر المقبل.

وفي أثناء تواجده في الممشى، تفقد الدكتور مدبولي أحد المحلات التجارية، وشدَّد على أهمية الإسراع بتشغيل المحلات التجارية، لخدمة زوار المدينة، والاستعداد لضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الحديقة المركزية ومقر مجلس المدينة الجديد

وتفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، أيضا مشروع الحديقة المركزية، وكذا مقر مجلس المدينة الجديد.

واستمع من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة المركزية ومجمع “المول” والبنوك بمدينة شرم الشيخ، أوضح فيه أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد.

وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن المشروع يشمل زراعة مساحة 18 فدانا، بواقع 500 نخلة، و5500 شجرة، حيث تسهم هذه المساحات الخضراء في امتصاص 1170 طن/سنويا من الكربون.

وتابع رئيس الوزراء معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد، وتفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد يعتبر من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع خزانات المياه الاستراتيجية بشرم الشيخ

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان ، مُمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن جولته تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليًا، مُمثلة في الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبحجم تكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 مليمتر، بطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.

وعرض اللواء إيهاب خضر مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، الذي تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مُستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.