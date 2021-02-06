الأطقم الطبية بجامعتي بدر وحلوان تتلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية ، والدكتور وائل عمر

أعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية ، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعي لتوفير الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالأخص مستشفيات العزل حيث تم البدء في حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفي بدر الجامعي – جامعة حلوان

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن مستشفى بدر الجامعى تم تخصيصها مؤخراً كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لذا تسعى جامعة حلوان وكلية الطب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس وحماية أبناءها من الأطقم الطبية من خلال عدة خطوات استباقية و احترازية اتخذتها منذ بداية الجائحة، وصولاً إلى توفير اللقاح بالمجان لمختلف الكوادر الطبية، المواطنين و ذلك تقليلاً لحدة أعراض الفيروس على المصابين.

وأكد اً أننا لن نبخل أبداً في بذل أي نفيس أو غال في خدمة الوطن وحماية أبناءه ورعايتهم الصحية وحمايتهم.

وأضاف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات أن إعداد الإصابات بدأت في الانخفاض التدريجي.

و دروة الموجة قد قلت و لكن لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.