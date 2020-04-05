الأطباء ينتظرون رفع ” بدل العدوى ” .. ويرحبون بمكافأة «الإمتياز»

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الإمتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الإمتياز” لتصبح 220 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف معيط خلال بيان للمالية صدر مؤخرا ، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة لاطباء الإمتياز إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا.

وذكر أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الإمتياز .

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من توجيه الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

محمد منسى نقيب أطباء البحيرة : مكافأة أطباء الإمتياز بادرة أمل

و تعليقا على زيادة بدل المهن الطبية و رفع مكافأة أطباء الإمتياز الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز” لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، قال دكتور محمد منسى ، نقيب أطباء البحيرة ، أن أول الغيث قطرة ، وهذه بادرة جيدة ومبشرة لجميع من يعملون فى المهن الطبية.

وطالب منسى بسرعة تنفيذ حكم رفع بدل العدوى للاطباء لـ 1000 جنيه ، و هو الحكم الذي صدر لصالحهم وضد وزارة الصحة خاصة فى ظل هذه الايام التى يعيشها العالم في مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أن الأطباء لا يسعون للمادة فهي فى النهاية مهنة إنسانية ، لكن استمرار هذه الأوضاع الصعبة سيدفع المزيد من الأطباء لرفض التكليف ومغادرة مصر أو الهجرة منها ، ولن يتبقى لدينا أطباء !!

رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الاطباء يطالب النظر فى بدل العدوى الذى يحتاجه الأطباء فى هذا التوقيت

أما الدكتور رشوان شعبان ، عضو مجلس نقابة الاطباء ، فقد أكد على أهمية خطوة زيادة بدل المهن الطبية ، إلا انه أوضح أن رفع مكافأة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر و التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب الإمتياز لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.هو قرار ليس بجديد ،موضحا انه جاء ضمن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب( القانون رقم 415 لسنة 1954 ) الذي تم تعديله من مجلس النواب ، و صدق عليه الرئيس بالفعل فى سبتمبر الماضى.

وطالب شعبان بضرورة النظر فى بدل العدوى الذى يحتاجه الاطباء فى هذا التوقيت أكثر من اى وقت فى ظل تفشى فيروس كورونا فى العالم .

وقد خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، لرفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تقدر قيمته بـ19 جنيه فقط، موضحه أن الأطباء وباقى فئات الفريق الطبى يعملون فى مواجهة الأمراض لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، خاصة العدوى بفيروس الكورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم.

وقارن شعبان بين دخل الأطباء حتى في ظل الزيادة الأخيرة والعروض التى تقدم لهم للعمل في الخارج و التي تقدر بمبلغ قدرة 120 الف دولار فى العام بدون أى ضوابط وبدون أى معادلات ،مشيرا الى أن عدد شباب الأطباء المتقدمين على موقع السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة بلغ 3455 طبيب وطبيبة متقدمين لتأشيرة أمريكا ، محذرا من أن استمرار مثل هذه الأوضاع يهدد باخلاء مصر من الأطباء .

و فيما يخص انشاء صندوق المخاطر ، أكد شعبان أن الحكم على هذه الخطوة يتطلب أن ننتظر اولا لنعرف تفاصيل صندوق للمخاطر ذاك ، و ما الذي سيقدمه في حالات العدوى أو الوفاة ،

طبيب أمتياز: نرحب برفع قيمة المكافأة وننتظرزيادة بدل العدوى

ورحب طبيب أمتياز أحمد العراقى برفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز وتطبيقها عليهم ،مؤكدا أنه لا يجب الاستهانة بجهود اطباء الامتيازفى ظل حالة المستشفيات الذين يعملون بها طوال فترة التدريب ، مضيفا ان يجب تطبيق زيادة بدل العدوى 19 جنيه خاصة مع تعرض الاطباء للمخاطرة فى ظل تفشى فيروش كورونا فى مصر ، حتى لايهرب الأطباء الى الخارج ونفقد الاطباء من مصر .

الامين العام لنقابة أطباء القاهرة: مكافأة الإمتياز تمت بقانون صدر فى 2019

ومن جانبه ، وجه الأمين العام لنقابة الاطباء دكتورإيهاب الطاهر عبر صفحة نقابة أطباء مصر كلمة قال فيها : ان التقدير المعنوى الصادر من المواطنين والعديد من جهات الدولة وشكرهم للأطباء والفريق الطبى يقدم رسائل إيجابية هامة تحفز من يضحون بأرواحهم لحمايتهم وحماية الوطن من تفشى فيروس قاتل .

لكن فى المقابل ظهرت حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الإمتياز لتصبح ألفين جنيه.

وفى الحقيقة فإن هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث أن قيمة الزيادة الصافية فى بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافآة أطباء الإمتياز فهذه تمت بقانون صدر فى سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة) وهذا القانون فرض إمتحان قومى (جديد) على جميع أطباء الإمتياز ومنحهم زيادة فى المكافأة (أى أن القانون منح زيادة فى المكافأة مقابل زيادة فى الإلتزامات).

وأكد الطاهر أنه يذكركل هؤلاء الذين يظنون أن الأطباء الآن قد أصبحوا يعملون لقاء أجر عادل، أذكرهم بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل مازال 19 جنيه شهريا.

وبالطبع أكرر أننا لا نمن على أحد فهذا واجبنا الذى نقوم به نحو أهلنا وبلدنا ودون النظر لأى مقابل فى هذه الظروف الصعبة، ومهما كان المقابل فلن يعوض الطبيب عن العدوى بمرض خطير أو يعوض أسرته عن فقدان حياته.

وناشد المسؤلين فى رسائل وهى :

من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية

من فضلكم : فقط شدوا على أيديهم

من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية

.تابعت نقابة الأطباء باهتمام توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بإنشاء صندوق لكوارث المهن الطبية وزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.

– و تعلن النقابة أنها ترحب بإنشاء صندوق للكوارث، وتقترح النقابة أن يتضمن الصندوق جزئيين, الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثانى يمنح معاشًا تكميليًا لجميع الأطباء.

أما بالنسبة لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فنود إحاطة الجميع علما بأن بدل المهن الطبية الحالى للأطباء هو 700 جنيه ، وبالتالى فإن قيمة الزيادة الشهرية (بعد خصم الاستقطاعات) سوف تكون حوالى 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التى يقوم بها الأطباء، بالطبع إلا إذا كانت هذه الزيادات هى جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء.

لذلك ننتظر من السيد رئيس الجمهورية إصدار توجيهاته لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لإقرار بدل عدوى عادل يتناسب مع الجهد والخطر الذى يتعرض له الأطباء، كما نحيط علم مجلس النواب علمًا بوجود مطلب للأطباء لا يحتاج لأى مخصصات مالية ، وهو إقرار قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات.

وتعلن نقابة الأطباء أن الأطباء ملتزمون بأداء واجبهم فى جميع الأحوال دون النظر لأى مقابل فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن، وأنهم مستمرون فى بذل العطاء والتضحية لدرء الوباء والخطر عن البلاد.ندعو الله أن يحمى شعبنا ووطننا.