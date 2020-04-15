الأطباء يرحبون بقرار دعم أسر شهداء ومصابي فيروس كورونا المستجد

بعد قرار دعم حالات الوفاة بين الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا بـ 100 ألف جنيه والمصاب بـ 20 ألف جنيه

رحب الأطباء بقرار مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بدعم حالات الوفاة بين الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا بـ 100 ألف جنيه والمصاب بـ 20 ألف جنيه

وأكد الدكتور محمد فتحى عبد الغفار ، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، أن القرار خطوة موفقة وتحسب لهم، وعلى الأخص إذا أخذنا في الاعتبار أن ميزانية النقابة محدودة .

وأضاف أن القرار يقدر جدا للنقابة، ومن المفروض أن تتحرك الدولة لتقدم شيئا مماثلا وليكن في صورة تطوير معاشات الأطباء ، كما يجب أن تسعى لتوفير أدوات الحماية للأطباء حتى لا يتعرضون للإصابة وللحفاظ عليهم، مع توفير أماكن مخصصة لهم لكى يشعرون بالاطمئنان أثناء العمل، كما يجب أن تخصص أماكن لعلاج الأطباء فى حالة الإصابة .

خطوة موفقة يجب أن تواكبها خطوات أخرى

كما طالب أيضا بالعمل المستمر على التحديث اليومي لمعلومات الأطباء بكل ماهو جديد فيما يخص فيروس كورونا وطرق طرق الوقاية والعلاج منه.

مستشفى النجلية للعزل: القرار بادرة جيدة

أما الدكتور محمد علام ، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح ، والمقيم بالمستشفى منذ 70 يوما، فقد ثمن الخطوة التي اتخذتها نقابة الأطباء في ظل ضآلة إمكانياتها المالية، مؤكدا أن مال الدنيا كله لا يعوض فقدان زميل ، لكن هذا هو الذى فى استطاعة النقابة محدودة الميزانية تقديمه.

وتمنى علام أن قوم نقاباتي التمريض والمهن الصحية بإعلان مبادرات مماثلة تتعلق بمصابي وشهداء هاتين النقابتين اللتين يقف أعضائهما مع أعضاء نقابطة الأطباء على خط المواجهة الأول في المعركة ضد فيروس كورونا، كما طالب علام الدولة بتعوض أهالي الشهداء تعويضا يتناسب مع تضحيته بحياته أثناء تأديته لواجبه .

قرارمجلس نقابة الاطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية

وكان مجلس نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية قد أصدرا بيانا جاء فيه: إنه نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية من إصابات وأحياناً تصل إلى الوفاة فى مواجهة كورونا فقد قرر اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء دعم حالات الوفاة بـ ١٠٠ ألف جنيه والمصاب بـ ٢٠ ألف جنيه .

وجاء في القرار ما يلى:

1- صرف مبلغ 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يصاب بالكورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

2- صرف مبلغ 50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يستشهد بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

3- صرف مبلغ 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

وتؤكد نقابة الأطباء على أن هذا هو مجرد دعم نقابى معنوى ولا شىء يعوض المصابين أو أسر الشهداء .

ونعيد التأكيد على مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .

كما تطالب النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة

وتؤكد أالنقابة أن الفريق الطبى مازال يتحمل مسئولياته فى الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن الغالى من خطر الوباء.